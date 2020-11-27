ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. У посольства Беларуси в Израиле прошел пикет солидарности с участниками белорусских протестов

27.11.2020 20:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Тель-Авиве, у здания посольства Беларуси в Израиле, 27 ноября состоялся пикет солидарности с белорусскими гражданами, борющимися против диктатуры и насилия в своей стране. Кроме того акция была приурочена к 100-летию Слуцкого восстания.

 

Фотофакт. У посольства Беларуси в Израиле прошел пикет солидарности с участниками белорусских протестов

 

Участники пикета провели перформанс на тему насилия по отношению к протестующим. Кроме того было записано обращение на иврите и русском к израильскому МИД с протестом против вручения верительных грамот послом Израиля непризнанному в цивилизованном мире «президенту» Лукашенко.

 

Фотофакт. У посольства Беларуси в Израиле прошел пикет солидарности с участниками белорусских протестов

 

Фотофакт. У посольства Беларуси в Израиле прошел пикет солидарности с участниками белорусских протестов

 

Фотофакт. У посольства Беларуси в Израиле прошел пикет солидарности с участниками белорусских протестов

 

Перформанс вызвал живой интерес у жителей столицы Израиля, ведь репрессии и насилие – подобное тому, что демонстрируют белорусские власти к своему народу -- противоестественно и дико для израильтян. Полиция даже попыталась остановить перформанс, но после разъяснений организаторов позволила закончить действо.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тель-Авиве, у здания посольства Беларуси в Израиле, 27 ноября состоялся пикет солидарности с белорусскими гражданами, борющимися против диктатуры и насилия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский студент осужден в пятый раз: общий срок ареста — 71 сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика