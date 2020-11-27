Лукашенко озвучил данные спецслужб. А можно ли прослушивать разговоры людей в других странах?

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 27 ноября, во время встречи с работниками 6-й больницы в Минске Александр Лукашенко озвучил выдержки из данных спецслужб, где описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны. Причем, по словам Лукашенко, информацию он получил накануне от КГБ. В связи с этим мы решили узнать, есть ли техническая возможность прослушивать разговоры людей из других стран? Этот вопрос 42.TUT.BY задал эксперту по вопросам безопасности, а также известному пранкеру, который уже не раз разыгрывал известных политиков.



Снмок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Что случилось?

27 ноября Александр Лукашенко во время встречи с работниками 6-й больницы в Минске озвучил данные, полученные, по его словам, накануне от Комитета государственной безопасности.

Как говорится на сайте КГБ, основными направлениями деятельности Комитета государственной безопасности Республики Беларусь являются в том числе внешняя разведка, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В частности, он сообщил, что официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши: по замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью.

Кроме того, Александр Лукашенко процитировал выдержки из разговора Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии и слова польского премьера (назвав их особо циничными и уникальными). Сообщил, что в сводках КГБ также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой, и озвучил выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании перед выборами президента Молдовы, отметив, что на том же мероприятии выступил и представитель США.

Если кратко, то, по словам Александра Лукашенко, эти политики негативно высказывались о ситуации в Беларуси, например, призывали к введению санкций. Также, по словам Александра Григорьевича, Координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Беларуси.

Однако среди лидеров стран Европейского союза есть и те, которые положительно оценивают устройство белорусского государства, заявил Александр Лукашенко. Фамилии он не назвал, но зачитал заявления: «Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство. Мы должны учиться на опыте Беларуси, у нас должна быть сильная идеологическая основа».

Есть ли техническая возможность прослушивать разговоры людей из других стран?



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: bangkokpost.com

Напомним, что в начале сентября телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал «перехваченный разговор Варшавы и Берлина», где собеседниками были «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы. Тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал , что у Кремля нет детальной информации об экспертизе «перехваченного разговора Ника и Майка», которую проводила ФСБ. Но пользователи Сети усомнились в подлинности записи.

Сейчас Александр Лукашенко лишь передал на словах данные прослушки — аудиозаписи нет в открытом доступе. Но есть ли техническая возможность прослушивать разговоры людей из других стран?

На этот вопрос нам ответил Сергей Мигдаль, бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности и автор Telegram-канала The Peacemaker . Если кратко, то все зависит от ресурсов спецслужб. Конечно, самый надежный вариант, чтобы никто не услышал ваш секретный разговор, это провести его на опушке в безлюдном лесу. Во всех остальных случаях есть вероятность, что кто-то перехватит ваш звонок или же приватную переписку.

Наибольшими возможностями по перехвату обладают такие страны, как США и Россия. Также ресурсы для «удаленной» прослушки есть у Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Израиля.

Как говорит Сергей Мигдаль, благодаря Эдварду Сноудену мы многое узнали о возможностях США в прослушке — что они могут перехватить почти любой разговор, особенно если речь идет о незашифрованной беседе с обычных телефонов. Власти просто определяют, кто их интересует, и ведут за этим человеком круглосуточное наблюдение. Некоторые программы даже способны определять нужный голос или ключевые слова в потоке разговоров, чтобы агент не тратил свое время зря.

Однако Беларусь, по мнению эксперта, не обладает такими возможностями.

— Скорее всего, у белорусских спецслужб есть остаточные советские возможности. Вероятно, у них имеются и агенты в Восточной Европе и Германии. Кроме того, у Комитета госбезопасности есть департамент внешней разведки. Однако возможности КГБ, по моему мнению, все же сильно ограничены.

Но, отмечает Сергей, это касается защищенных разговоров. Совсем другое дело, если люди ведут беседу, не соблюдая элементарных правил безопасности — например, говорят при помощи офисных или даже личных телефонов, в том числе домашних, без специальных программ, « скремблеров » и прочего. Бывает, что некоторые даже отправляют себе e-mail из офиса на домашнюю незащищенную почту, чтобы доделать работу вечером. В итоге доступ к информации на компьютере этого человека можно получить за пять минут.

На тему безопасности ранее высказывались и известные пранкеры, разыгравшие не одного политика. Так, Алексей Столяров, более известный как пранкер «Лексус», в сентябре прокомментировал запись разговора «Ника» и «Майка». На вопрос, легко ли прослушать секретную линию, он ответил , что в данном случае есть несколько степеней защиты — когда оба абонента имеют определенные электронные ключи.

— Телефонный разговор шифруется на одной стороне, на другой стороне он дешифруется. В данном случае прослушать его было бы довольно сложно. Однако не все страны имеют одни и те же ключи шифрования. Поэтому, как правило, когда разговор глав государств организуется, то каждая сторона отвечает за защиту чисто своей сети. Никакой гарантии, что ту сторону не прослушивают, никто дать не может.

Все страны по-разному пользуются этими степенями защиты. Но самая сильная степень защиты — в США и в России. Со стороны человек вряд ли сможет расшифровать разговор людей, у которых одна система шифрования.

Все эти разговоры пишутся, они запротоколированы у каждой стороны. Потом делается распечатка. Она хранится в архивах. Любой шпион может на должности помощника президента присутствовать во время этих разговоров, так или иначе получить доступ к архивам администрации президента. А потом их передавать в центр.

Его напарник, Владимир Кузнецов или же «пранкер Вован», на вопрос, можно ли прослушать первых лиц удаленно, ответил нам следующее:

— То, что прослушать реально — нет сомнения. Стоит только вспомнить историю, когда американские спецслужбы прослушивали мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель аж с 2002 года.

Кроме того, после нашего пранка Лукашенко в 2014 году (напомним, что в 2014 году Владимир Кузнецов якобы позвонил Александру Лукашенко и, представившись сыном экс-президента Украины Виктора Януковича, попытался договориться о переезде в Беларусь. Однако сам Александр Лукашенко утверждал, что розыгрыша не было — прим.TUT.BY) выяснилось, что его также прослушивали. Тогда запись нашего разговора с ним появилась на украинских информационных ресурсах под видом реального разговора с сыном Януковича.

Владимир высказывал это мнение еще в 2014 году в интервью Радио Свобода. Он тогда подтвердил , что действительно разыграл Александра Лукашенко, однако при этом заверил, что аудиозапись в интернет не выкладывал. По его мнению, это значит, что Лукашенко кто-то прослушивает: «Запись, которая появилась вчера, не моя, как это ни странно. Ее сделал кто-то посторонний. (…) Запись была сделана в субботу, а уже в ночь с воскресенья на понедельник в Facebook Мустафы Найема появилась информация относительно этой беседы. Причем очень детальная. И выглядело это как реальный разговор — мол, Лукашенко разговаривал с сыном Януковича. А на следующий день запись появилась на сайте одного из украинских СМИ. Возможно, Александра Григорьевича слушали спецслужбы — СБУ или западные. И „слили“ этот разговор киевским властям. А те, в свою очередь, решили опубликовать через этого журналиста. Думаю, что люди, которые это слушали, не поняли, что звонил не сын Януковича. Были уверены, что звонил реальный Янукович-младший». Отметим, что на данный момент нет никаких доказательств прослушки Александра Лукашенко.

Однако, как добавляет Владимир Кузнецов, лично он озвученным данным «после истории с „крепким орешком“» не слишком доверяет.