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Лукашенко озвучил данные спецслужб. А можно ли прослушивать разговоры людей в других странах?
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 27 ноября, во время
Что случилось?
27 ноября Александр Лукашенко во время встречи с работниками 6-й больницы в Минске
В частности, он сообщил, что официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши: по замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью.
Кроме того, Александр Лукашенко процитировал выдержки из разговора Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии и слова польского премьера (назвав их особо циничными и уникальными). Сообщил, что в сводках КГБ также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой, и озвучил выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании перед выборами президента Молдовы, отметив, что на том же мероприятии выступил и представитель США.
Если кратко, то, по словам Александра Лукашенко, эти политики негативно высказывались о ситуации в Беларуси, например, призывали к введению санкций. Также, по словам Александра Григорьевича, Координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Беларуси.
Однако среди лидеров стран Европейского союза есть и те, которые положительно оценивают устройство белорусского государства, заявил Александр Лукашенко. Фамилии он не назвал, но зачитал заявления: «Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство. Мы должны учиться на опыте Беларуси, у нас должна быть сильная идеологическая основа».
Есть ли техническая возможность прослушивать разговоры людей из других стран?
Напомним, что в начале сентября телеграм-канал «Пул Первого»
Сейчас Александр Лукашенко лишь передал на словах данные прослушки — аудиозаписи нет в открытом доступе. Но есть ли техническая возможность прослушивать разговоры людей из других стран?
На этот вопрос нам ответил Сергей Мигдаль, бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности и автор Telegram-канала
Наибольшими возможностями по перехвату обладают такие страны, как США и Россия. Также ресурсы для «удаленной» прослушки есть у Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Израиля.
Как говорит Сергей Мигдаль, благодаря
Однако Беларусь, по мнению эксперта, не обладает такими возможностями.
— Скорее всего, у белорусских спецслужб есть остаточные советские возможности. Вероятно, у них имеются и агенты в Восточной Европе и Германии. Кроме того, у Комитета госбезопасности есть департамент внешней разведки. Однако возможности КГБ, по моему мнению, все же сильно ограничены.
Но, отмечает Сергей, это касается защищенных разговоров. Совсем другое дело, если люди ведут беседу, не соблюдая элементарных правил безопасности — например, говорят при помощи офисных или даже личных телефонов, в том числе домашних, без специальных программ, «
На тему безопасности ранее высказывались и известные пранкеры, разыгравшие не одного политика. Так, Алексей Столяров, более известный как пранкер «Лексус», в сентябре прокомментировал запись разговора «Ника» и «Майка». На вопрос, легко ли прослушать секретную линию, он
— Телефонный разговор шифруется на одной стороне, на другой стороне он дешифруется. В данном случае прослушать его было бы довольно сложно. Однако не все страны имеют одни и те же ключи шифрования. Поэтому, как правило, когда разговор глав государств организуется, то каждая сторона отвечает за защиту чисто своей сети. Никакой гарантии, что ту сторону не прослушивают, никто дать не может.
Все страны по-разному пользуются этими степенями защиты. Но самая сильная степень защиты — в США и в России. Со стороны человек вряд ли сможет расшифровать разговор людей, у которых одна система шифрования.
Все эти разговоры пишутся, они запротоколированы у каждой стороны. Потом делается распечатка. Она хранится в архивах. Любой шпион может на должности помощника президента присутствовать во время этих разговоров, так или иначе получить доступ к архивам администрации президента. А потом их передавать в центр.
Его напарник, Владимир Кузнецов или же «пранкер Вован», на вопрос, можно ли прослушать первых лиц удаленно, ответил нам следующее:
— То, что прослушать реально — нет сомнения. Стоит только вспомнить историю, когда американские спецслужбы
Кроме того, после нашего пранка Лукашенко в 2014 году (напомним, что в 2014 году Владимир Кузнецов якобы
Однако, как добавляет Владимир Кузнецов, лично он озвученным данным «после истории с „крепким орешком“» не слишком доверяет.
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Напомним, во время встречи с работниками 6-й больницы в Минске Александр Лукашенко озвучил выдержки из данных спецслужб, где описывается отношение западных...
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