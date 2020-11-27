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Зима придет точно по расписанию: снег и до 10 мороза

27.11.2020 20:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Декабрь на этот раз постарается совпасть сам с собой, что уже выглядит новаторски и непривычно. По данным Белгидромета, в ближайшие часы вот это все начнет засыпать настоящим снегом (там, где еще не начало). И он, возможно, даже какое-то время не растает. Остаток ноября отведен под плавное понижение температуры. А ровненько в 23:59 30 ноября нам включат декабрь.

Говорят, на севере уже сегодня было до 7 сантиметров снега, но это все же пробник. Настоящий подвезут позже.

Завтра днем от 1 мороза до 4 тепла, по всей стране осадки разной интенсивности, туман и гололедица. В последующие несколько суток у нас будут отнимать по градусу, чтобы снег мог нормально закрепиться на грунте.

А 1 декабря уже уверенные ноль — минус 5 днем. Ночами может доходить до 10 мороза. Снегопады ослабеют, но не прекратятся, покрывая те места, где останутся темные пятна. Есть надежда, что снега хватит для первой лыжни.

Погода пытается начать с чистого листа.

Зима нужна?

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Декабрь на этот раз постарается совпасть сам с собой, что уже выглядит новаторски и непривычно. По данным Белгидромета, в ближайшие часы вот это все начнет засыпать...
 
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