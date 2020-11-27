Источник материала: Хартия'97

Индийский подросток закончил университет в 14 лет 27.11.2020, 20:25

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Фото: iamnainajaiswal/instagram

Мальчик-вундеркинд планирует продолжить обучение и стать врачом.

Мальчик-вундеркинд из индийского Хайдарабада в штате Андхра-Прадеш получил высшее образование в 14 лет. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

Отмечается, что Агастья Джайсвал закончил Османский университет в Хайдарабаде и получил степень бакалавра по массовым коммуникациям и журналистике.

Юноша показывает успехи и в других областях: он участвует в национальных соревнованиях по настольному теннису и одинаково хорошо пишет обеими руками.

"Я стал первым мальчиком в Индии, получившим степень бакалавра в возрасте 14 лет", – заявил Агастья.

Он выразил благодарность своим родителям за поддержку и уточнил, что в будущем мечтает стать врачом.