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Партизаны Борисова: «Саша, тебя ждет «Березина!»

27.11.2020 20:57 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны Борисова: «Саша, тебя ждет «Березина!»

  • 27.11.2020, 20:20
  • 1,392
Партизаны Борисова: «Саша, тебя ждет «Березина!»

Борисовчане в годовщину битвы на реке Березине провели акцию возле мемориала «Брилевское поле».

C'est la Berezina — так говорят французы, когда хотят обозначить полный крах, провал, катастрофу. Так вот, Саша. И тебя ждет «Березина»!

Партизаны Борисова в годовщину битвы на реке Березине провели акцию возле мемориала «Брилевское поле».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».


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Борисовчане в годовщину битвы на реке Березине провели акцию возле мемориала «Брилевское поле».
 
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