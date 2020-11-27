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Партизаны Борисова: «Саша, тебя ждет «Березина!»
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Борисова: «Саша, тебя ждет «Березина!»
Борисовчане в годовщину битвы на реке Березине провели акцию возле мемориала «Брилевское поле».
C'est la Berezina — так говорят французы, когда хотят обозначить полный крах, провал, катастрофу. Так вот, Саша. И тебя ждет «Березина»!
Партизаны Борисова в годовщину битвы на реке Березине провели акцию возле мемориала «Брилевское поле».
Фото опубликовал телеграм-канал
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Борисовчане в годовщину битвы на реке Березине провели акцию возле мемориала «Брилевское поле».
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