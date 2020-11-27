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Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

27.11.2020 20:57 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

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  • 27.11.2020, 20:13
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Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Референдум может пройти в 2021 году.

В Шотландии планируют провести второй референдум о независимости от Великобритании в 2021 году. Референдум должен пройти в первой половине срока полномочий нового состава парламента Шотландии, выборы которого пройдут в мае 2021 года.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает BBC.

"Я думаю, по целому ряду причин референдум должен проводиться в более ранней части следующего парламента. Я намерена больше сказать об этом перед выборами в нашем манифесте, но мы все еще находимся в глобальной пандемии", - заявила Стерджен.

Ожидается, что парламентские выборы в Шотландии выиграют представители правящей Шотландской национальной партии (SNP), лидером которой является Стерджен. Победу на выборах в партии рассматривают как мандат на проведение еще одного референдума о независимости.

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