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Германский бундестаг проголосовал за запрет пластиковых пакетов в супермаркетах

27.11.2020 21:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 2022 года в Германии супермаркеты не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты. Соответствующий запрет немецкий Бундестаг принял на заседании в четверг, 26 ноября, сообщает DW.

Германский бундестаг проголосовал за запрет пластиковых пакетов в супермаркетах
Фото: itc.ua.

Законопроект правительство Германии подготовило еще в ноябре прошлого года.

Отмечается, что после переходного периода, который по настоянию розничной торговли увеличили с шести до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. Как правило, именно такие пакеты предлагают на кассах в магазинах.

Не подпадают под запрет сумки для многоразового использования, а также тонкие пластиковые кульки, которые используют в отделах для продажи овощей и фруктов.

В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет носит скорее символический характер, ведь в Германии лишь один процент потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.

Раскритиковали правительственный законопроект как недостаточный и представители фракций Левой партии и Зеленых в Бундестаге.

А вот праворадикалы из «Альтернативы для Германии» и свободные демократы заявили, что запрет пластиковых пакетов – это неоправданное вмешательство в рынок без видимых преимуществ для окружающей среды.

 
 
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С 2022 года в Германии супермаркеты не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты.
 
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