







spring96.org Игорь Букас приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Олег Букас наказан двумя годами лишения свободы в колонии общего режима, передает





Игорь и Олег Букасы – отец и сын из Бобруйска - были задержаны 10 августа. В тот день семья Букасов направлялась в магазин, но не доехала до него около ста метров, так как дорога была оцеплена из-за акции протеста.





Неподалеку от места, где Букасы припарковали машину, они заметили другое авто и авто ГАИ. Возле этих машин какая-то женщина просила отпустить водителя. Старший Букас решил поинтересоваться, что происходит, и подошел к сотруднику ГАИ. В результате он и его сын были насильственно задержаны.





На первом заседании Игорь и Олег рассказали подробности произошедшего 10 августа. По словам Игоря Букаса, разговор в сотрудником ГАИ тогда проходит без оскорблений. Но в определенный момент старший инспектор Меншов поднял руку и крикнул: “Пятеро ко мне, задерживаем самого активного".





После чего Букас развернулся и пошел в сторону семьи, но Меньшов догнал его, схватил за руку и крикнул: «этого забираем». Бобруйчанин пытался вырвать руку, его сын закричал: "За что вы его забираете?", и тогда старший Букас отмахнулся от сотрудника ГАИ и попал ему по затылку. Он объяснил это страхом перед людьми в форме, которые направлялись к ним.





Потерпевший майор Меншов на суде отметил, что перед задержанием он не собирался возбуждать против Букасов административных процедур, а просто просил уйти их. Майор попросил суд не лишать свободы отца и сына Букасов, так как они раскаялись в содействии и к тому же еще во время следствия попросили у него прощение.





На втором заседании со стороны потерпевшего выступил Денис Балыко. Он был на службе и наблюдал за инцидентом через дорогу. Когда начался конфликт между Меньшовым и Букасом, сам добровольно пошел в ту сторону. Свидетель видел, что Игорь Букас нанес удар Меньшову в район лица, также видел толчок в грудь, но не знает, кто его делал. При этом свидетель не слышал, как Меньшов призвал сотрудников "брать активных".





Свидетели Юлия и Дмитрий Осиповы отмечали: Букас сказал, что у экипажа ДПС также отсутствует наклейка техосмотра. И когда до этого они вели спокойный диалог, после замечания о наклейке Меньшов стал агрессивным и крикнул в сторону "эй, пятеро сюда" — и к ним побежали люди в масках. Юлия и Игорь начали отходить, но Меньшов начал хватать Букаса за плечо. Игорь отмахнулся, но подбежали люди в черном и начали бить Игоря, а после и других.





На третьем заседании как и свидетели со стороны обвинения, выступавшие на предыдущих заседаниях, Долганов сказал, что дежурил 10 августа возле горисполкома в связи с усилением охраны из-за проходивших акций протеста. Затем гособвинитель Наталья Лосева попросила Долганова рассказать, что произошло после 21.00 у доски почета на ул. Володарского. М. Горького.





Долганов ответил, что все его показания уже даны, и попросил дать ему возможность с ними ознакомиться. На что гособвинитель ответила, что ему нужно вспомнить, что произошло 10 августа. Долганов рассказал, что видел, как сотрудники ГАИ остановили автомобиль и стали проверять документы у водителя.





Во время судебного заседания Игорь и Олег Букасы принесли свои извинения сотруднику милиции за то, что 10 августа повели себя неправильно в отношении него. Долганов принял извинения обвиняемых. Ему также был задан вопрос по поводу возможного наказания к обвиняемым.





– Все на усмотрение суда, – ответил он.





27 ноября отцу и сыну вынесены приговоры. Игорь Букас приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Олег Букас наказан двумя годами лишения свободы в колонии общего режима — именно такое наказание просил назначить прокурор.