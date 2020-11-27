Разговорчики в сети: «Лукашенко опять прорвало. КГБ, НАТО, марш на Беларусь»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на визит Лукашенко в больницу. И его заявления.

27 ноября Александр Лукашенко наведался в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, где сделал ряд заявлений — как на тему медицины, так и о геополитике.

О том, как Байнет отреагировал на это событие, — в кратком обзоре «Салідарнасці».





Журналист Анджей Почобут : «Лукашенко опять прорвало. Премьер Моравецкий, КГБ, НАТО, польско-литовские силы, марш на Беларусь... Голод и холод.

У неподготовленного человека может создаться впечатление, что если уж он сто раз повторяет, то может действительно армия Польши в союзе с Вооруженными Силами Литвы готовится наказать ОМОН...

На самом деле спасение утопающих, это дело самих утопающих! Так, что забудьте! А Лукашенко врет, ибо такой его политический интерес. Одно дело быть победителем над внешней интервенцией (интервенции не будет, значит он по любому победитель) а другое дело наказывать свой народ за неправильное голосование на президентских выборах.

Оно и выглядит отвратительно, и геройства в том, чтобы натравить спецназ на мирных граждан, никакого нет. А Лукашенко ведь всегда мнил себя эдаким славянским витязем, былинным героем... Послушаешь его и получается прямо «Жизнеописание подвигов Геракла». Только не Геракл он. И поэтому подвигов у него нет».

Историк Александр Пашкевич : «Так ужо зашмальцавалі пустаслоўем за апошнія месяцы слова «канстытуцыя», што ўжо пры адной яго згадцы лаяцца хочацца. А што яшчэ будзе?»

Сатирический телеграм-канал Советская Белоруссия:

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by :

«А по-моему, нормальная у нас Конституция. Ну, за исключением неограниченного количества возможности избираться одному человеку. Как-то же мы жили с такой конституцией 26 лет. При чем тут война опять? Что у него за пунктик про войну?».

«А чего Конституцию? Страну не отдам, так же звучит. Вас, товарищ Лукашенко, выбрали президентом на определённый срок, а вы для себя решили быть президентом до своей кончины. Но граждане не согласны. Не нужно тут кивать на что-то».

«Кто ему дал право решать, кому отдавать власть, а кому нет?! Источник власти по Конституции – народ. Вот пусть народ и решает».

«Из его слов следует, что если он и изменит когда-либо конституцию, то она не станет более демократичной».

«То есть, другому президенту действующая конституция будет беда, а ему – так в самый раз? Значит, конституция была принята не для страны и народа, а для конкретного человека?».