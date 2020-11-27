Спецназ разгоняет и жестоко избивает людей -- новый клип «Касты» нашел отклик у многих белорусов

Ростовская рэп-группа «Каста» опубликовала клип на песню «Выходи гулять» со своего альбома «Об изъяне понятно», вышедшего в 2019 году, сообщает портал Meduza .





Это мощное высказывание против насилия — в видео показан сотрудник правохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает и пытает.

На утро после ночной смены он садится с семьей завтракать, но дочь отворачивается от него и уходит из-за стола. Когда главный герой идет в ванную, на его руках и теле начинают проступать кровь и раны — как у тех людей, которых он избивал.

ВНИМАНИЕ. Видео содержит сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.

Каста — Выходи гулять (Official Music Video)

В самой песне «Выходи гулять» поется о том, что каждый имеет право гулять свободно, хотя сейчас это бывает еще и страшно.

Пестик-обливалку, липучку и харкалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять

Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять

Там казаки-разбойники, пешие и конники

Выходи гулять. Чё сидишь на подоконнике?

Можно и на роликах, но мы снимем ролики

Там шлемы, налокотники. В крестиках-ноликах

Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах

Хочешь дать поджопника — тебе три годика

Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько

Все равно тебе водить, выходи из домика

В комментариях многие пользователи благодарят музыкантов за поддержку белорусов, отмечая, что ролик сильно перекликается с нынешними событиями в стране, где массово задерживают граждан, протестующих против итогов выборов президента и массового насилия.

Вот некоторые отклики на премьеру (с сохранением орфографии):

* Жыве Беларусь!!! Каста — в очередной раз не в бровь а в глаз. Молодцы!

* Русская Каста подписалась крепче, чем беларуский Корж!!! Спасибо парни!

* Каждый кадр такой знакомый, такой болючий, такой реальный — просто выгляни в окно…

* До слез, до мурашек. Ни одного беларуса не оставит равнодушным. Спасибо. Это наша боль

* Я плачу. Взяли за живое. То, что сейчас происходит у нас в РБ, Вы чудом собрали в один коротенький фильм. СТРАШНО

В описании к клипу сообщается, что новый альбом «Касты» выйдет в декабре 2020 года. Один из треков с него, называющийся «Любой дурак», уже ранее был представлен в концертной версии.