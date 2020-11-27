ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецназ разгоняет и жестоко избивает людей -- новый клип «Касты» нашел отклик у многих белорусов

27.11.2020 21:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ростовская рэп-группа «Каста» опубликовала клип на песню «Выходи гулять» со своего альбома «Об изъяне понятно», вышедшего в 2019 году, сообщает портал Meduza.

Спецназ разгоняет и жестоко избивает людей -- новый клип «Касты» нашел отклик у многих белорусов

Это мощное высказывание против насилия — в видео показан сотрудник правохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает и пытает.

На утро после ночной смены он садится с семьей завтракать, но дочь отворачивается от него и уходит из-за стола. Когда главный герой идет в ванную, на его руках и теле начинают проступать кровь и раны — как у тех людей, которых он избивал.

ВНИМАНИЕ. Видео содержит сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.

 

Каста — Выходи гулять (Official Music Video)

 

В самой песне «Выходи гулять» поется о том, что каждый имеет право гулять свободно, хотя сейчас это бывает еще и страшно.

Пестик-обливалку, липучку и харкалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять

Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять

Там казаки-разбойники, пешие и конники

Выходи гулять. Чё сидишь на подоконнике?

Можно и на роликах, но мы снимем ролики

Там шлемы, налокотники. В крестиках-ноликах

Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах

Хочешь дать поджопника — тебе три годика

Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько

Все равно тебе водить, выходи из домика

В комментариях многие пользователи благодарят музыкантов за поддержку белорусов, отмечая, что ролик сильно перекликается с нынешними событиями в стране, где массово задерживают граждан, протестующих против итогов выборов президента и массового насилия.

Вот некоторые отклики на премьеру (с сохранением орфографии):

* Жыве Беларусь!!! Каста — в очередной раз не в бровь а в глаз. Молодцы!

* Русская Каста подписалась крепче, чем беларуский Корж!!! Спасибо парни!

* Каждый кадр такой знакомый, такой болючий, такой реальный — просто выгляни в окно…

* До слез, до мурашек. Ни одного беларуса не оставит равнодушным. Спасибо. Это наша боль

* Я плачу. Взяли за живое. То, что сейчас происходит у нас в РБ, Вы чудом собрали в один коротенький фильм. СТРАШНО

В описании к клипу сообщается, что новый альбом «Касты» выйдет в декабре 2020 года. Один из треков с него, называющийся «Любой дурак», уже ранее был представлен в концертной версии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ростовская рэп-группа «Каста» опубликовала клип на песню «Выходи гулять» со своего альбома «Об изъяне понятно», вышедшего в 2019 году, сообщает портал Meduza.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мэр Варшавы паабяцаў прыпыніць фінансаваньне паліцыі, калі яна не перастане ўжываць сілу супраць дэманстрантаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика