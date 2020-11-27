Источник материала: Хартия'97

Черная метка для Лукашенко 27.11.2020, 21:47

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Фото: «Наша Ніва»

Лаврова в Минске ждали как спасительную палочку для Таракана, но получилась эта палочка ударом по голове.

Такое мнение выразил политический обозреватель «Нового времени» Иван Яковина.

«На этой неделе в Минске отмечали серьезное событие. Туда приехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Формальный повод для его приезда был незначительным — совместная коллегия МИДов Беларуси и России, но в реальности этому визиту было уделено огромное внимание. Лавров — единственный важный человек, который сейчас приезжает в Минск. Путин туда уже, конечно, не поедет, и Лаврова в Минске ждали как спасительную палочку для режима Лукашенко. Но получилась эта палочка ударом по голове.

О цели визита Лаврова официально не сообщается, значит, скорее всего, это было что-то плохое. Что же? Озвучу вам свою версию.

Думаю, Лавров привез для Лукашенко черную метку — от Путина послание. В нем, скорее всего, сказано: ну, что, дорогой Лукашенко, ищи себе срочно преемника, буквально до первых чисел декабря либо ты дальше сам за себя, мы тебе помогать не станем», - написал Яковина.

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