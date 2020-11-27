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Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»
Источник материала: Хартия'97
Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»
Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.
Белорусский футболист ЦСКА Илья Шкурин
Шкурин в этом году заявил, что не будет выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Лукашенко. Его главным тренером в ЦСКА работает белорус Виктор Гончаренко, который осудил насилие силовиков против мирных протестующих.
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Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.
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