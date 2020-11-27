ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»

27.11.2020 21:59 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»

  • 27.11.2020, 21:36
  • 1,106
Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»
Илья Шкурин
фото: pfc-cska.com

Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Белорусский футболист ЦСКА Илья Шкурин продаёт свою майку с надписью "Жыве Беларусь" и автографом. Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Шкурин в этом году заявил, что не будет выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Лукашенко. Его главным тренером в ЦСКА работает белорус Виктор Гончаренко, который осудил насилие силовиков против мирных протестующих.


фото: ebay.com
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не маўчыце!» Амаль паўсотні ўкраінскіх пісьменьнікаў заклікалі сьвет дапамагчы спыніць гвалт у Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика