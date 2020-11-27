Источник материала: Хартия'97

В Аргентине завели дело о халатности при лечении Марадоны 1 27.11.2020, 21:21

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фото: EPA

Футболист скончался в возрасте 60 лет 25 ноября.

В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Правоохранительные органы намерены определить, имела ли место халатность со стороны медицинских работников, которые следили за состоянием здоровья Марадоны в последние дни.

В частности, прокуратура еще раз допросит медсестру Жизелу, которая следила за приемом Марадоной восьми таблеток в день. Отмечается, что у правоохранителей есть данные, согласно которым Жизела не дала Марадоне одну из таблеток в то утро, когда он скончался.

Также расследуется заявление адвоката Диего Марадоны Матиаса Морлы, по заверениям которого Марадона в течение 12 часов до смерти находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

По данным телеканала, эта гипотеза, вероятно, не имеет под собой оснований, поскольку, согласно показаниям медбрата Рикардо, он видел, что в 6:30 утро футболист еще дышал, тогда как вскрытие показало, что Марадона умер в 12 часов дня.

В пятницу специалисты проведут токсикологические тесты, чтобы понять, какие препараты принял Марадона в последние часы. Кроме того, эксперты должны будут выяснить, есть ли в организме футболиста следы алкоголя или наркотиков. Вскрытие показало, что футболист скончался из-за хронической сердечной недостаточности.

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