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«Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно». Глава МИД Украины отреагировал на выпад Лукашенко

27.11.2020 22:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко заявил 27 ноября, что Украина в отношениях с европейскими партнерами якобы требовала «быстрее душить Беларусь» об этом Лукашенко заявил во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска.

«Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно». Глава МИД Украины отреагировал на выпад Лукашенко
Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН.

В частности, он рассказал, что в сводках КГБ были данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой, из которой приводится цитата: «Мы упускаем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств».

По словам Лукашенко, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился «центр информационного влияния на Беларусь».

«Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь», — заявил Лукашенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на утверждение Лукашенко о якобы требованиях Украины «быстрее душить Беларусь»:

«Никаких таких слов в наших разговорах с Гайко Маасом не звучало. Я принципиально против «душить» Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — написал Кулеба в Twitter.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил 27 ноября, что Украина в отношениях с европейскими партнерами якобы требовала «быстрее душить Беларусь» — об этом Лукашенко заявил во...
 
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