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Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей
Источник материала: СТВ
В субботу, 28 ноября, в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый день соревнований участники разыграют комплекты наград в индивидуальных гонках, на награды претендуют и белорусы.
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В субботу, 28 ноября, в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый день соревнований участники...
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