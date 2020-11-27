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Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её

27.11.2020 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По-настоящему сенсационную новость сообщил 27 ноября Президент. Александр Лукашенко раскрыл информацию государственной важности о подготовке переворота в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы переданы спецслужбами этим утром.  

Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? О тех, кто руководил и пытается управлять операцией по уничтожению нашей страны.  

Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В Праге один из беглых – Латушко – в разговоре с одним из министров иностранных дел, скажу прямо, Чехии, это же у них оплот там – заявил следующее, цитата: «У демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас. Есть Координационный совет оппозиции, международное сообщество поддерживает изменения в Беларуси. Возможности России ограничены, нам необходимо международное признание Координационного совета», – ну, он же в Координационном.  

Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её

Там Тихановская сама по себе, Координационный совет и еще какой-то Совет менеджеров – уже три правительства создали в Польше и Литве для Беларуси. «Координационный совет», – продолжаю цитату – «полагает, что главная цель состоит в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко и поддержанной Путиным». То есть, помнишь, я говорил, не зная этого, никакая Конституция им не нужна, никакие конституционные преобразования им не нужны. «Координационный совет считает, что военное решение проблемы должно быть – этой возможностью пренебрегать нельзя. Координационный совет рассматривает Россию как агрессора, выступает за независимость, суверенитет, территориальную целостность Беларуси, поддерживает идею создания союза Польши, стран Балтии и Беларуси», – евроатлантический союз, санитарный кордон, Украина уже их, от России отделиться. Это американская идея, которая была мною сорвана в середине 90-х, при Шушкевиче они начали реализовывать ее. Но я враг номер один, поскольку сорвал ее.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Павел Латушко, Светлана Тихановская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. По-настоящему сенсационную новость сообщил 27 ноября Президент. Александр Лукашенко раскрыл информацию государственной важности о подготовке...
 
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