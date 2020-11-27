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Александр Лукашенко: мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По-настоящему сенсационную новость сообщил 27 ноября Президент. Александр Лукашенко раскрыл информацию государственной важности о подготовке переворота в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы переданы спецслужбами этим утром.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза, не буду называть. Вам зачитаю, как он оценивает. «Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках белорусского государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем (страну называет) свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство, должен быть четкий контроль управления силовым блоком. Мы должны учиться на опыте Беларуси. У нас должна быть сильная идеологическая основа, мы должны быть готовы каждый раз меняться, понимая изменения в обществе, приход новых поколений. Нам нужны сильные национальные государства. Мы должны ограничить прибыль большого капитала (то есть буржуев ограничить) и дать людям больше, чтобы предотвратить драматические социальные изменения (чтобы не было социальных конфликтов)». Вот, пожалуйста – чем мы не похожи на вот то, что заявляют?
Ну и еще одна шифровка, которую я сегодня утром получил. Думаю, это будет вам интересно, это было как раз в канун выборов в Молдове. «Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы (это до выборов в Молдове, накануне). Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках Восточного партнерства».
«В России (это уже американец на этом заседании) мы хотим ускорить процесс дезинтеграции (в России): местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе (что они и делают). Текущее руководство России может потерять власть из-за событий в Беларуси (там же). Наша задача не может состоять в быстром решении белорусской проблемы (это уже ноябрь месяц). Стратегический интерес Запада быстрым решением белорусской проблемы, мы заинтересованы в кризисе, который также подорвет позиции России. Стратегический интерес Запада – создание прозападного режима в России. «Белорусский случай» может служить в качестве одного из элементов в этой стратегии. Правительство Евросоюза считает, что сейчас у нас имеется исторический шанс остановить российское влияние».
Вот в чем главный смысл. И мы – барьер на этом пути. Очень непростая ситуация. Очень. Поэтому еще раз говорю: если мы хотим сохранить этот клочок земли – сами же еще пожить хотим, но главное – для детей и внуков, так давайте возьмем голову в руки и подумаем, как вместе, как всегда у нас это было.
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Новости Беларуси. По-настоящему сенсационную новость сообщил 27 ноября Президент. Александр Лукашенко раскрыл информацию государственной важности о подготовке...
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