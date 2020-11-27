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Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

27.11.2020 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На планете уже более 61,5 миллиона человек с положительным тестом на COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка – в США, Индии и Бразилии.

Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания. Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

Так, Грузия с 28 ноября вводит локдаун на два месяца. С 21:00 до 05:00 на всей территории страны будет действовать комендантский час. Небольшие послабления обещают ввести лишь на зимние праздники.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

Пандемия нарушила рождественские планы жителей многих стран. Так, в ряде европейских государств заявили о закрытии горнолыжных курортов. Инициатором стала Германия. Предложение поддержали также во Франции и Италии.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

Дело в том, что в период весеннего локдауна именно горнолыжные трассы в разных точках мира стали эпицентрами распространения инфекции. Чтобы подобное не повторилось, необходимо принимать срочные меры. Идея, к слову, понравилась не всем. Так, в Австрии заявили, что данное решение негативно скажется на экономике страны. Местные курорты потеряют около 2 миллиардов евро.

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На планете уже более 61,5 миллиона человек с положительным тестом на COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка – в США, Индии...
 
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