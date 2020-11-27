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70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси

27.11.2020 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси

Новый кубок чемпионата страны по футболу высотой в 70 сантиметров, изготовлен из бронзы и весит 7,5 килограммов. На основании указаны победители всех предыдущих сезонов элитного дивизиона.

Трофей будет переходящим. При этом клубу, завоевавшему чемпионство, на хранение останется точная уменьшенная копия.

70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси

При разработке дизайна использовались элементы фирменного стиля турнира.

Первый обладатель нового кубка станет известен уже в воскресенье, 29 ноября.

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Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в...
 
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