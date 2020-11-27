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70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новый кубок чемпионата страны по футболу высотой в 70 сантиметров, изготовлен из бронзы и весит 7,5 килограммов. На основании указаны победители всех предыдущих сезонов элитного дивизиона.
При разработке дизайна использовались элементы фирменного стиля турнира.
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Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в...
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