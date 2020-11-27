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Все ученики 61-й школы Минска уже выписаны после отравления и готовы приступить к занятиям

28.11.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все дети минской школы № 61 выписаны из больницы после отравления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже в понедельник, 30 ноября, они приступят к занятиям.

Все ученики 61-й школы Минска уже выписаны после отравления и готовы приступить к занятиям

Напомним, неделю назад 219 учеников и несколько преподавателей почувствовали недомогание после обеда в столовой. У детей наблюдались симптомы отравления.

«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе

Уже к субботе количество пострадавших снизилось до 60, однако половине из них потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Все ученики 61-й школы Минска уже выписаны после отравления и готовы приступить к занятиям

Сейчас столовая работает в штатном режиме. Ее продезинфицировали, на пищеблоке также проведена санация.

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Все ученики 61-й школы Минска уже выписаны после отравления и готовы приступить к занятиям

Ирина Цубикова, директор средней школы № 61:
Дети, традиционно, кто-то отказывается от питания, это происходит в течение всего года. На сегодня немного пока заявлений, опасения пройдут и дети вернутся в столовую. Родители тех детей, которые испытали какое-либо недомогание, конечно же, отнеслись с пониманием к данной ситуации. Разумеется, и я, и мои заместители, и классные руководители, всю неделю работаем напрямую с детьми, с их мамами и папами. Мы каждый день обзваниваем, каждый день интересуемся состоянием.

Причины отравления все еще выясняются. По предварительной информации, это была острая кишечная инфекция.

Люди в материале: Ирина Цубикова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все дети минской школы № 61 выписаны из больницы после отравления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже в понедельник, 30...
 
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