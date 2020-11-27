|
Все ученики 61-й школы Минска уже выписаны после отравления и готовы приступить к занятиям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все дети минской школы № 61 выписаны из больницы после отравления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже в понедельник, 30 ноября, они приступят к занятиям.
Напомним, неделю назад 219 учеников и несколько преподавателей почувствовали недомогание после обеда в столовой. У детей наблюдались симптомы отравления.
Уже к субботе количество пострадавших снизилось до 60, однако половине из них потребовалась медицинская помощь и госпитализация.
Ирина Цубикова, директор средней школы № 61:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все дети минской школы № 61 выписаны из больницы после отравления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже в понедельник, 30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)