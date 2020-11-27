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Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Елочные базары стартуют в Минской области 21 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут организованы во всех райцентрах и непосредственно в лесничествах.
Сейчас подбираются участки, на территории которых будет проводиться разрешенная вырубка красавиц. Уже определились с торговыми площадками. Это будут городские площади и улицы микрорайонов. Кстати, на ярмарках, кроме деревьев, можно будет купить новогодние букеты и елки в кадках.
Сергей Микеня, заместитель директора Воложинского лесхоза:
За новогоднюю красавицу до метра придется отдать от 15 рублей, от метра до двух – от 17, а выше двух – от 20 рублей.
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Новости Беларуси. Елочные базары стартуют в Минской области 21 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут организованы во всех райцентрах и...
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