ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

28.11.2020 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Елочные базары стартуют в Минской области 21 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут организованы во всех райцентрах и непосредственно в лесничествах.

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

Сейчас подбираются участки, на территории которых будет проводиться разрешенная вырубка красавиц. Уже определились с торговыми площадками. Это будут городские площади и улицы микрорайонов. Кстати, на ярмарках, кроме деревьев, можно будет купить новогодние букеты и елки в кадках.

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

Сергей Микеня, заместитель директора Воложинского лесхоза:
По опыту прошлого года можно сказать, что продали мы более 800 елей за данный период на всех наших базарах. В этом году планируем продать в районе тысячи, ну, может, полторы тысячи. Заготовку елей производим на специализированных плантациях. В прошлом году заложили пять гектаров свежих новогодних плантаций. Также проводим на всех местах, где не запрещено законодательством, расчистку квартальных просек, также на плановых рубках, где допускается изъятие деревьев и елей.

Сколько стоит и где купить? В Минской области пройдут ёлочные базары

За новогоднюю красавицу до метра придется отдать от 15 рублей, от метра до двух – от 17, а выше двух – от 20 рублей.

А вот самостоятельная вырубка деревьев грозит штрафом от 135 до 1 350 рублей.

Люди в материале: Сергей Микеня

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Елочные базары стартуют в Минской области 21 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут организованы во всех райцентрах и...
 
Новости дня
Новости разные
 
70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика