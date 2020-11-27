ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евродепутат: В Европарламенте есть консенсус по третьему пакету санкций против «начальника колхоза»

28.11.2020 06:13 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Евродепутат: В Европарламенте есть консенсус по третьему пакету санкций против «начальника колхоза»

  • 27.11.2020, 23:04
  • 6,172
Евродепутат: В Европарламенте есть консенсус по третьему пакету санкций против «начальника колхоза»

Сергей Лагодинский также отметил, что Запад должен больше уделять внимания Беларуси.

Евродепутат – член фракции «Зеленые» Сергей Лагодинский – считает, что на самом деле Запад слишком мало уделяет внимания Беларуси для того, чтобы ему можно было предъявлять претензии в поддержке протестующих, передает «Голос Америки».

«Мне кажется, что Европейский Союз должен был своевременно начать играть активную роль в этой ситуации. Конечно, речь идет не о фантазиях наших коллег в Минске или в Москве, а о поддержке демократических чаяний белорусского народа.

Кстати, накануне в Европейском парламенте проходили дебаты, во время которых обсуждались продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Беларуси, а также гибель гражданского активиста Романа Бондаренко. В ходе этих дебатов выступило около двадцати европарламентариев. Также стало известно, что Европарламент призвал заморозить предназначенные для официального Минска средства ЕС до проведения в Беларуси свободных и справедливых выборов.

Сергей Лагодинский прокомментировал возможность третьего пакета санкция против приближенных к Александру Лукашенко людей. «Думаю, это вполне вероятно. В Европарламенте есть консенсус в том плане, что новый пакет санкций нужен», – отметил он.

И уточнил: «Причем, эти санкции должны быть направлены не только на обычных политиков в окружении Лукашенко, но и на олигархов. И даже есть мысли по поводу некоторых фирм, которые связаны с режимом, или имеют какое-то отношение к репрессиям. Причем, насколько я понимаю, над такой возможностью думают не только в Европарламенте, но и в других институциях Европейского Союза».

Политик также сказал, что, скорее всего, речь в данном случае идет не о секторальных, а о точечных, или персональных санкциях. «У нас ведь не так много инструментов (воздействия). И поэтому чем сильнее ухудшается ситуация в Беларуси, тем приходится все тщательнее ворошить имеющийся инструментарий. И это будет касаться, в том числе, и самого «начальника колхоза», – полагает Сергей Лагодинский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Лагодинский также отметил, что Запад должен больше уделять внимания Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика