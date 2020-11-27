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Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову

28.11.2020 06:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову

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  • 27.11.2020, 22:50
  • 4,805
Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову

Минчане подготовили баннер «Красота спасет Беларусь».

Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову, которую режим Лукашенко осудил уже в третий раз.

Минчане подготовили баннер «Красота спасет Беларусь».


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Минчане подготовили баннер «Красота спасет Беларусь».
 
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