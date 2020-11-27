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Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову
Минчане подготовили баннер «Красота спасет Беларусь».
Жители Сухарево поддержали Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову, которую режим Лукашенко осудил
Минчане подготовили баннер «Красота спасет Беларусь».
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане подготовили баннер «Красота спасет Беларусь».
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