Источник материала: Хартия'97

Российские банки рекордно теряют валюту 4 27.11.2020, 22:30

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Россияне вынесли со вкладов $15 млрд.

Российские банки 13 месяцев подряд переживают отток средств с валютных депозитов физических лиц, свидетельствует банковская статистика ЦБ РФ, передает finanz.ru .

За это время россияне забрали со вкладов 15,5 миллиарда долларов, сократив их общий объем до 61,4 млрд долларов - минимума за 9 лет.

Скорость, с которой пустеют депозиты, стала рекордной за все время доступной статистики центробанка: с начала октября 2019 года по начало ноября 2020-го банки потеряли каждый пятый доллар со вкладов физлиц. Чуть меньше половины этой валюты осталось в банковской системе: 6,5 млрд долларов перекочевали на текущие счета, общий объем которых на 1 ноября 2020 года достиг 26,1 млрд долларов.

Несмотря на это, чуть больше чем за год банки потеряли 9 млрд долларов со всех типов валютных счетов физлиц, или 10% от суммы.

Наиболее мощную волну ликвидации валютных вкладов и счетов банки пережили в марте на фоне пандемии и обвала рубля (-5 млрд долларов).

Начавшаяся в мае пауза оказалась недолгой, и уже осенью отток возобновился. В сентябре физлица забрали 1,2 млрд долларов с валютных вкладов и еще 100 млн - с текущих счетов. В октябре депозиты похудели еще на 1,3 млрд долларов, а текущие счета выросли на 900 млн долларов.

Как итог: банковская система потеряла за два месяца 1,7 млрд долларов средств физлиц. Лидерам по бегству валютных вкладчиков в ноябре стали ВТБ (246,2 млн долларов), Сбербанк (189,1 млн), Газпромбанк (146,7 млн) и Альфа-банк (136,4 млн). В сумме из 11 системнозначимых банков утекло 854 млн долларов.

Из-за низких ставок население ищет новые способы инвестировать свои сбережения, часть граждан уходит на фондовый рынок, другая - проедает накопления на фоне падения доходов, рассуждает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

С учетом того, что вклады в валюте в лучшем случае предлагают ставку, близкую к нулю, поэтому тенденция оттока продолжится, говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Ликвидацию валютных депозитов де-факто подталкивает ЦБ, требующий от банков создавать повышенные резервы под такие обязательства. При этом ЦБ запрещает банкам устанавливать отрицательную ставку, в итоге банки предлагают либо почти нулевой доход, либо вводят комиссии, говорит старший аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Сам по себе отток валютных вкладов не представляет проблемы, но банки теряют средства клиентов абсолютно по всем направлениям, указывает руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: деньги забирают и компании, и население как в рублях, так и в валюте.

Рублевые счета физлиц в ноябре уменьшились на 85 млрд рублей, при этом с рублевых вкладов «утекло» 345 млрд. Корпоративные счета в рублях сократились на 87 млрд рублей, а валютные - на 0,4 млрд долларов.

При этом банки выдали кредитов на 0,9 трлн рублей, 1,3 трлн вложили в покупку гособлигаций, финансируя дефицит бюджета.

Поддерживать баланс банкам удается исключительно за счет вливаний от ЦБ и государства, указывает Сусин. Регулятор в октябре закачал в систему 600 млрд рублей через операции репо, а госчета пополнились на 1,1 трлн рублей.

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