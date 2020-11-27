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«Я выхожу из дома — чтобы расправить плечи!»

28.11.2020 06:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Я выхожу из дома — чтобы расправить плечи!»

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  • 27.11.2020, 22:15
  • 5,332
«Я выхожу из дома — чтобы расправить плечи!»

Известный анимационный персонаж Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов.

Популярный анимационный персонаж Mr. Freeman посвятил новый ролик белорусским протестам и убитому лукашистами Роману Бондаренко.

Я выхожу из комы!

Я выхожу из дома!

Я соткан из тьмы и боли,

Я из дождя и грома!

Я выхожу из бреда,

Я выхожу из хамства,

Из профсоюзного комитета,

Из чертова панибратства!

Я выжил во время погрома,

Среди этой кровавой сечи!

Я выхожу из дома —

Чтобы расправить плечи!

Я выхожу из развалов,

Я выхожу из подвалов,

Институтов, заводов, вокзалов,

Районов, дворов, кварталов!

Ты слышишь, как я дышу?

Знай же — я выхожу! - произносит слова Mr. Freeman в новом ролике.

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Известный анимационный персонаж Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов.
 
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