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«Я выхожу из дома — чтобы расправить плечи!»
Источник материала: Хартия'97
«Я выхожу из дома — чтобы расправить плечи!»
Известный анимационный персонаж Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов.
Популярный анимационный персонаж Mr. Freeman посвятил новый ролик белорусским протестам и убитому лукашистами Роману Бондаренко.
Я выхожу из комы!
Я выхожу из дома!
Я соткан из тьмы и боли,
Я из дождя и грома!
Я выхожу из бреда,
Я выхожу из хамства,
Из профсоюзного комитета,
Из чертова панибратства!
Я выжил во время погрома,
Среди этой кровавой сечи!
Я выхожу из дома —
Чтобы расправить плечи!
Я выхожу из развалов,
Я выхожу из подвалов,
Институтов, заводов, вокзалов,
Районов, дворов, кварталов!
Ты слышишь, как я дышу?
Знай же — я выхожу! - произносит слова Mr. Freeman в новом ролике.
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Известный анимационный персонаж Mr. Freeman поддержал протестующих белорусов.
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