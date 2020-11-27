|
Зачем пожарным городской автобус? В Германии знают ответ
Источник материала: Onliner
У пожарных, у наших в том числе и особенно немецких, в автопарке есть огромное количество видов техники. Но городской автобус на пожарной службе — экзотика даже по немецким меркам. Однако новый Mercedes-Benz Citaro примерил мундир пожарного в Потсдаме.
Как правило, автобусы в пожарной охране используются в качестве штабных машин. В этой роли встречаются и туристические, и пригородные, серьезно переоборудованные модели. Но этот — абсолютно пассажирский, городской со стандартной планировкой. Зачем он нужен и как его используют?
Роль его довольно интересна и необычна. Сразу надо отметить, что принадлежит он не пожарной службе, а транспортной компании Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH. Однако оборудован синими проблесковыми маяками и официально имеет право передвигаться со включенной сиреной и мигалками, пользуясь всеми преимуществами техники спасателей. Днем он работает в качестве обычного городского автобуса на маршруте, однако в любой момент готов «сорваться», если потребуется пожарной службе. А в принципе доступен для вызова круглосуточно.
Используют его в тех случаях, когда необходимо провести эвакуацию большого количества людей, пострадавших в чрезвычайной ситуации, но не получивших при этом ранений. Также он служит в качестве мобильного пункта отдыха с обогревом или кондиционированием. О его связи с пожарной службой говорят и наклейки с фотографиями пожарных.
Салон стандартный, каких-либо изменений в него не вносили.
В режиме ожидания автобус доступен круглосуточно. Но понятно, что вызывают его не часто: в среднем раз в квартал. Это уже второй автобус такого назначения в Потсдаме. Предыдущий появился пять лет назад, и этот опыт признали успешным, потому заказали второй экземпляр.
порошковый, ручной, ABCE, время действия: 6 с, дальность: 2 м
порошковый, ручной, ABCE, время действия: 10 с, дальность: 3 м
порошковый, ручной, ABCE, время действия: 6 с, дальность: 3 м
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У пожарных, у наших в том числе и особенно немецких, в автопарке есть огромное количество видов техники. Но городской автобус на пожарной службе — экзотика даже по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)