Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске

Источник материала: Onliner

В США сегодня стартовала «черная пятница» — традиционная пятница распродаж после Дня благодарения. С нее начинается рождественский сезон скидок. Буквально лет пять назад подобную традицию подхватили и столичные магазины, а также крупные торговые центры. Мы проехали по крупным торговым центрам Минска и посмотрели, что там происходит. Смотрите наш фоторепортаж.