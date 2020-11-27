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Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске
Источник материала: Onliner
В США сегодня стартовала «черная пятница» — традиционная пятница распродаж после Дня благодарения. С нее начинается рождественский сезон скидок. Буквально лет пять назад подобную традицию подхватили и столичные магазины, а также крупные торговые центры. Мы проехали по крупным торговым центрам Минска и посмотрели, что там происходит. Смотрите наш фоторепортаж.
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В США сегодня стартовала «черная пятница» — традиционная пятница распродаж после Дня благодарения. С нее начинается рождественский сезон скидок. Буквально лет...
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