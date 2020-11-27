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Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске

28.11.2020 06:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США сегодня стартовала «черная пятница» — традиционная пятница распродаж после Дня благодарения. С нее начинается рождественский сезон скидок. Буквально лет пять назад подобную традицию подхватили и столичные магазины, а также крупные торговые центры. Мы проехали по крупным торговым центрам Минска и посмотрели, что там происходит. Смотрите наш фоторепортаж.

Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске

 




Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске




Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске




Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске





Скидки, очереди и толпы людей. Как проходит «черная пятница» в Минске







 
Теги: Минск
 
 
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В США сегодня стартовала «черная пятница» — традиционная пятница распродаж после Дня благодарения. С нее начинается рождественский сезон скидок. Буквально лет...
 
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