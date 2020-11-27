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БЧБ-флаг с автографом Тихановской продали на eBay

28.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десять дней назад на аукцион eBay выставили флаг с автографом Светланы Тихановской.
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На флаге написано «Жыве Беларусь!» и стоит автограф и расшифровка подписи Светланы Тихановской. После завершения торгов Светлана напишет на флаге и имя победителя.

Аукцион начался со стартовой ценой в 50 долларов.

Несмотря на то, что аукцион длился всего десять дней, а самые активные торги за флаг шли всего два дня, было сделано 123 ставки.

К концу 18 ноября ценник дошел до 6.100 долларов. Затем несколько дней ставки повышались лишь несколько раз. Сегодня, в последний день аукциона, было сделано 14 ставок, и флаг подорожал с 6.700 до 9.900 долларов. Эта отметка и стала финальной ценой лота.

Все средства от аукциона пойдут на поддержку волонтёрского движения, которое стало основой и движущей силой протестного движения в Беларуси.
 
 
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Десять дней назад на аукцион eBay выставили флаг с автографом Светланы Тихановской.
 
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