



Сергей Попов занимается психоаналитической терапией пограничных расстройств личности, лечением аффективных и тревожных расстройств. Он является членом Белорусской психиатрической ассоциации, председателем ее комиссии по этике, членом Международного общества психологических и социальных подходов к психозам.





Заметим, что это, увы, не единственный случай. Сейчас поступает все больше и больше информации о заболевших после СИЗО.







