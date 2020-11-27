Суд за надпись на асфальте памяти Тарайковского: обвиняемым грозит 10 лет тюрьмы, дела об убийстве до сих пор нет

Марии Бобович и Максима Павлющика за попытку восстановить надпись «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского, передает Свабода . Во Фрунзенском районном суде Минска началось рассмотрение уголовного дела противза попытку восстановить надпись «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского, передает





Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218 УК Беларуси.





Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик (она вчера выступала стороной обвинения в отношении подсудимого, который "оскорбил" командира ОМОН Дмитрия Балабу). В суде собралось более 20 человек, обвиняемые находятся в клетке под стражей.





На суде "Горремавтодор" поменял требования иска и уменьшил сумму нанесенного ущерба до 211 рублей. Сначала им предъявляли ущерб более чем на 10 тысяч рублей; потом, после ходатайства обвиняемых, уменьшили до 7 тысяч 500 рублей.





Адвокаты заявили, что, в связи с изменением суммы не возникает уголовной ответственности по предъявленным статьям. Было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения.





Однако суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, обвиняемые остались в клетке.





Напомним, в сентябре двоих минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал убитому 10 августа Александру Тарайковскому - надпись на асфальте "Не забудем". Теперь им инкриминируют две статьи Уголовного кодекса, за которые грозит наказание до 10 лет заключения.





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Что известно об обвиняемых

25-летняя Мария Бобович 9 сентября написала грунтовкой на асфальте возле станции метро "Пушкинская" две буквы с фразы "Не забудем".





Тогда девушку задержали по 339-й статье УК за хулиганство. Через несколько дней Марию выпустили, но позже снова вызвали в милицию для показаний, в постановлении она увидела другую статью - 341-ую (осквернение зданий и порча имущества). Девушка при этом оставалась на свободе.





В постановлении было указано, что "порча имущества" нанесла материальный ущерб Горремавтодору Мингорисполкома на общую сумму 10 182 рубля 52 копейки (свыше 377 базовых величин).





За надпись задержали и 42-летнего Дениса Граханова, его мать рассказала, что 9 сентября вечером он был одним из тех, кто восстанавливал фразу на мемориале.





"Он был один, потом к нему подошли два парня, которые просто смотрели. Когда на "Пушкинскую" приехали силовики, сын оттуда уехал на велосипеде. А 10 сентября пришли домой и забрали - вычислили по камерам. Сутки он провел в РУВД, потом в тюрьме на Окрестина. 13 сентября его выпустили. Сказали ждать суда.





22 октября пришли и сказали пройти на беседу со следователем - и все, с концами. Сначала следователь сказал,что его должны перевести в Жодино с Окрестина, но сейчас вообще неизвестно, где он", — рассказала его мать.





Дела по факту смерти Тарайковского нет

Следственный комитет еще 11 августа начал проверку по факту смерти Александра Тарайковского и в ее рамках назначил судебно-медицинскую экспертизу. Согласно законодательству, она может проходить в течение трех месяцев.





Агентство Associated Press опубликовало видеозапись, сделанную 10 августа 2020 года. На ней снята смерть во время протеста человека, которого узнали как Александра Тарайковского.





На записи видно, как он падает и потом лежит без движения, а спецназовцы идут прямо на него. По официальной версии, у него в руках якобы взорвалось взрывное устройство, однако ничего такого на видео нет.





В ноябре Следственный комитет приостановил проверку по факту его смерти.