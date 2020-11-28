|
«Белкоммунмаш» ожидает рост прибыли по итогам 2020 года в пределах 10%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, устроил глобальный стресс-тест для белорусской экономики. Такое мнение 27 ноября высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения завода «Белкоммунмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергетики, промышленники и ученые должны работать в тесной взаимосвязи, чтобы создать универсальную зарядную инфраструктуру. Именно она станет финальной точкой в реализации программы белорусского транспортного развития. В итоге к 2025 году доля техники с электродвигателями на белорусских дорогах составит 30 %.
Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, устроил глобальный стресс-тест для белорусской экономики. Такое мнение 27 ноября высказал премьер-министр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)