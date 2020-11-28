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Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF

28.11.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF

Белорусская теннисная федерация выдвинула кандидатуру Саснович ввиду ее выдающихся достижений в составе национальной сборной в матчах Кубка Федерации. За нашу команду Александра провела 38 поединков, одержав 23 победы.

Торжественная церемония вручения состоится, как только памятная статуэтка будет доставлена в Беларусь.

Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF

Ранее данную премию ITF получали Максим Мирный, Наталья Зверева, Владимир Волчков и Татьяна Пучек.

Люди в материале: Александра Саснович, Максим Мирный, Наталья Зверева, Владимир Волчков и Татьяна Пучек

 
 
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Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская теннисная федерация...
 
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