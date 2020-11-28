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Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская теннисная федерация выдвинула кандидатуру Саснович ввиду ее выдающихся достижений в составе национальной сборной в матчах Кубка Федерации. За нашу команду Александра провела 38 поединков, одержав 23 победы.
Ранее данную премию ITF получали Максим Мирный, Наталья Зверева, Владимир Волчков и Татьяна Пучек.
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Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская теннисная федерация...
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