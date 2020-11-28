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СМИ опубликовали возможно последнее прижизненное видео с Марадоной

28.11.2020 06:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, на котором запечатлен аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до смерти. Его опубликовало издание AS.

На видео Марадона, опираясь на руки сопровождающих его людей, медленно идет слегка хромая.

Видео сняла живущая напротив соседка знаменитого футболиста. Ее маленький сын восхищается тем, что ему помахал рукой сам Марадона в ответ на его «Привет, Диего!».

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее у Марадоны диагностировали субдуральную гематому. Бывший лидер сборной Аргентины перенес срочную операцию на головном мозге в начале ноября, которая прошла успешно, он был выписан 12 ноября.

По данным Clarin, причиной смерти Марадоны стала внезапная остановка сердца. Он умер в своем доме в районе Сан-Андрес, недалеко от Нордельта, на севере провинции Буэнос-Айрес. Сообщается, что к дому приехали три машины скорой помощи, но спасти футболиста не удалось.

Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.

 
 
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Видео сняла живущая напротив соседка знаменитого футболиста.
 
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