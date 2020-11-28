|
СМИ опубликовали возможно последнее прижизненное видео с Марадоной
Источник материала: Tut.by
В Сети появилось видео, на котором запечатлен аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до смерти. Его опубликовало
На видео Марадона, опираясь на руки сопровождающих его людей, медленно идет слегка хромая.
Видео сняла живущая напротив соседка знаменитого футболиста. Ее маленький сын восхищается тем, что ему помахал рукой сам Марадона в ответ на его «Привет, Диего!».
Напомним, Диего Марадона
По данным Clarin, причиной смерти Марадоны стала внезапная остановка сердца. Он умер в своем доме в районе Сан-Андрес, недалеко от Нордельта, на севере провинции Буэнос-Айрес. Сообщается, что к дому приехали три машины скорой помощи, но спасти футболиста не удалось.
Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео сняла живущая напротив соседка знаменитого футболиста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)