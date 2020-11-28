СМИ опубликовали возможно последнее прижизненное видео с Марадоной

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, на котором запечатлен аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до смерти. Его опубликовало издание AS .

На видео Марадона, опираясь на руки сопровождающих его людей, медленно идет слегка хромая.

Видео сняла живущая напротив соседка знаменитого футболиста. Ее маленький сын восхищается тем, что ему помахал рукой сам Марадона в ответ на его «Привет, Диего!».

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее у Марадоны диагностировали субдуральную гематому. Бывший лидер сборной Аргентины перенес срочную операцию на головном мозге в начале ноября, которая прошла успешно, он был выписан 12 ноября.

По данным Clarin, причиной смерти Марадоны стала внезапная остановка сердца. Он умер в своем доме в районе Сан-Андрес, недалеко от Нордельта, на севере провинции Буэнос-Айрес. Сообщается, что к дому приехали три машины скорой помощи, но спасти футболиста не удалось.

Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.