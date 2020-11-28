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«Операция прикрытия». Карбалевич про заявление Лукашенко насчет Конституции

28.11.2020 06:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Операция прикрытия». Карбалевич про заявление Лукашенко насчет Конституции
Александр Лукашенко во время встречи с Сергеем Лавровым. Минск, 26 ноября
Лукашенко уже не в первый раз высказывает такую идею, что новая Конституция нужна для нового президента. Например, 1 марта 2019 года во время «Большого разговора» он сказал, что изменения в Основной закон должны произойти после ближайших президентских выборов.

Лукашенко также пояснил, что готовит новую Конституцию для своего преемника, полномочия которого будут ограничены. Ведь, мол, нельзя абы-кому доверять такую огромную власть.

Теперь Лукашенко все это повторил. Причем в момент, когда в стране происходит революция. Однако те планы, что появились 1-2 года назад, он менять не собирается.

На что следует обратить внимание? Высокопоставленные официальные лица и государственные СМИ много говорят о конституционной реформе, и министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно поднимал этот вопрос. Однако за эти месяцы ни один официальный проект новой редакции Конституции публично не появился. Все происходит в глубокой тайне.

Нет графика конституционной реформы. Неясно, кто примет новую Конституцию, когда, будет ли референдум по этому вопросу, с какого дня она вступит в силу, когда состоятся новые президентские и парламентские выборы. На эти вопросы нет ответов.

Кстати, отсутствие четкого транзитного алгоритма - один из проблемных моментов в белорусско-российских отношениях. Ведь, судя по всему, Лукашенко пообещал Путину в Сочи, что для успокоения неотложно предложит белорусскому обществу такой график. Теперь Лукашенко от этого уклоняется.

По неофициальной информации, в госучреждениях и облисполкомах появилась версия проекта Основного закона. Но изменения в органах госуправления там минимальные, полномочия президента практически не изменились. Из выступления Лукашенко в больнице следует, что он против даже такого безобидного предложения, как переход к пропорциональной системе выборов. Мол, она будет раскалывать общество. Таким образом, становится более понятным его замечание на совещании 16 ноября о том, что «Конституцию нарушать нельзя».

Получается, что вся эта игра в конституционную реформу проводится для того, чтобы отвлечь внимание от главного вопроса, порождающего политический кризис в стране, - вопроса о легитимности президентских выборов. Это такая операция прикрытия, дымовая завеса.

И еще одна важная реплика от Лукашенко: «Никакую Конституцию под себя я не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Так что успокойся, спокойно перенесите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал».

Это особенность политического стиля Лукашенко - делать утверждение в форме отрицания. Если бы он еще не говорил о недопустимости фабрикации выборов, то, может быть, кто-то еще и поверил бы, что он не делает Конституцию под себя. А так - следите за отрицаниями Лукашенко. Много чего поймете.
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Теги: Минск
 
 
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Во время посещения больницы №6 Минска Александр Лукашенко рассказал о конституционной реформе. «Никакую Конституцию под себя я не делаю. С новой Конституцией я...
 
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