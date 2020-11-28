ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чем ошибка Лаврова насчет Беларуси. Мнение Карбалевича

28.11.2020 06:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В чем ошибка Лаврова насчет Беларуси. Мнение Карбалевича
Сергей Лавров. Фото: ТАСС
Все рассуждения Сергея Лаврова в Минске об организации западной «цветной революции» в Беларуси - это, на мой взгляд, не просто осознанное желание создать нужную Москве картину, выдать желаемое за действительное. Не исключаю, что российская элита в это искренне верит.

Основная проблема Кремля в том, что он не может признать очевидный факт: в Беларуси появился новый субъект политики — белорусский народ. Осознание этой новой реальности противоречит менталитету российской элиты. Мол, как эта нация может стать субъектом политики, иметь право голоса? Этого не может быть по определению. Удел людей — быть объектом манипуляций. Как это эффективно делают российские телеканалы со своим народом.

И когда в Беларуси что-то пошло не так, Кремль приходит к простому выводу: граждане Беларуси стали объектом западных манипуляций, телеграм-каналы под управлением Польши сбили с правильного пути наивных белорусов.

Что делать? Послать в Минск российских пиарщиков, чтобы они вернули братьям любовь к своему поводырю.

Однако почему-то из этого ничего не вышло. Привычные схемы не работают, потому что Кремль отказывается признать непривычную для него реальность.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удел людей — быть объектом манипуляций, считают в Кремле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роль России в стабилизации ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика