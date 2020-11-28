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Во время политкризиса в Беларуси возросла роль России в сфере нацбезопасности
Источник материала: UDF
В ходе проходящего в Минске с 25 по 27 ноября онлайн-форума «Минского диалога» под названием «Белорусский кризис: контуры неопределенности в региональной безопасности», был презентован
Thinktanks.by публикует выдержки из доклада, касающиеся Беларуси:
Влияние политического кризиса
Беспрецедентные уличные протесты после президентских выборов августа 2020 года оказали существенное влияние как на внутриполитическую ситуацию в Беларуси, так и на международные отношения в регионе. Общественная поляризация и, как следствие, политическое противостояние создают угрозу для самого существования суверенной Беларуси. Нормализация отношений с Западом и позиция Минска в качестве донора региональной стабильности фактически были подорваны. Во внешней политике Беларусь вернулась к ориентации на Россию, роль и влияние которой существенно усилились.
Кризис не стал неожиданностью. Нарастание внутри- и внешнеполитической напряженности происходило задолго до дня выборов. Силовые ведомства Беларуси, включая армию, начали играть беспрецедентную роль во внутриполитических процессах в стране. Выступая 16 июля в Витебске, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что использование вооруженных сил для обеспечения безопасности внутри страны соответствует новой, неопубликованной военной доктрине 2018 года.
Столкнувшись с волной протестов после выборов руководство страны пошло на расширение участия армии в политическом процессе, обосновывая это внешним вмешательством. 21 августа Александр Лукашенко объявил США и ЕС причастными к организации акций протеста в Беларуси, параллельно с наращиванием военной активности у западных границ страны.
Несмотря на официальные опровержения с литовской стороны, выборы в Беларуси вероятно повлияли на учения войск США на литовской территории. Американские подразделения прибыли в Литву раньше (в начале, а не в середине сентября) и оставались дольше (не две недели, а почти два месяца), чем декларировалось до белорусских выборов. На этом фоне министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о реальной опасности направления российских войск в Беларусь.
В ходе многочисленных акций протеста оппозиции происходили массовые задержания, имело место диспропорциональное применение силы со стороны правоохранительных органов. С другой стороны, сторонники оппозиции уже в августе применяли силу в отношении органов правопорядка. В дальнейшем в условиях продолжающихся протестов проблема безопасности нарастала: многочисленные попытки перекрытия дорог и уличного движения, случаи срыва железнодорожного сообщения с конца октября обозначили ее особенно четко.
Руководством Беларуси был сделан беспрецедентный шаг, заключавшийся в задействовании связанных с государством общественных структур в силовом противостоянии с оппозицией. Александр Лукашенко призвал усилить работу народных дружин в области общественной безопасности, привлекая бывших военнослужащих.
Власти начали усиливать иерархию в области безопасности. 29 октября президент назначил помощников-инспекторов в Гродненскую, Брестскую области и город Минск. Лукашенко поставил перед новыми помощниками задачу организовать общественную безопасность в регионах, подчеркнул, что в их компетенцию будет входить и «армейская составляющая», поскольку они должны опираться на военные части в регионах, но и обязаны взаимодействовать с другими силовыми ведомствами.
На этом фоне не прекращались контакты с руководством России, которое, с одной стороны, стремится нарастить свое военное присутствие в Беларуси (в т.ч. посредством постоянных военных учений), а с другой – подталкивает белорусское руководство к конституционной реформе.
Российское влияние
Нарастание политического кризиса в Беларуси сопровождалось резким ростом роли России в сфере национальной безопасности Беларуси. Под давлением протестов Лукашенко обратился к Кремлю за помощью. После встречи с Путиным в Сочи 14 сентября он заявил, что был вынужден вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. Число запланированных совместных с российскими военными мероприятий резко возросло. Показательным был и внезапный четырехкратный рост масштаба учений «Славянское братство», которые прошли 14-25 сентября под Брестом и содержали беспрецедентные элементы: дальняя переброска сил и вооружений, массовое десантирование белорусских и российских подразделений, применялась стратегическая авиация.
В рамках сентябрьского учения «Славянское братство-2020» два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили облет границ Беларуси со странами НАТО и Украиной, а шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над территорией Беларуси и выполнили бомбометание на полигоне «Ружанский».
Наращивание сил
19 декабря 2019 года Совет безопасности Беларуси одобрил новый план обороны страны и Концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года. Согласно ему, в течение десяти лет планируется повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП (с нынешнего примерно 1%), при сохранении численности армии на прежнем уровне. В ноябре 2019 года Беларусь начала получать из России истребители Су-30СМ, закупленные в 2017 году. В августе 2020 года Минск подписал контракты на поставку российских БТР-82А и ударных вертолетов Ми-35, радикально прервав долгосрочную линию на перевооружение армии в направлении подготовки к более ограниченным оборонительным операциям.
Заметные поставки вооружения на протяжении года получали все страны региона.
Динамика уровня региональной напряженности
В рамках мониторинга внешней политики и безопасности «Минский барометр» эксперты «Минского диалога» отслеживают динамику индекса региональной напряженности. Индекс в цифровом виде отражает уровень и качество военной активности по периметру белорусских границ. Для итоговой оценки используется модифицированная «Туринская шкала». Результаты мониторинга подтверждают тезис о том, что милитаризация региона продолжается: все чаще наблюдается военная и иная активность, способная привести к эскалации напряженности.
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Силовые ведомства Беларуси, включая армию, начали играть беспрецедентную роль во внутриполитических процессах в стране.
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