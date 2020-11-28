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«Выходи гулять». Новый клип «Касты», где ОМОН бьет протестующих
Источник материала: UDFРоссийская рэп-группа «Каста»
В клипе ОМОН избивает протестующих, а один из силовиков не может отмыться от крови.
«Каста» не уточняет, связан ли их клип как-то с событиями в Беларуси. Альбом «Об изъяне понятно», в который входит песня «Выходи гулять», был записан в 2019 году.
В августе участник «Касты» Влади поддержал протестующих Беларуси против Александра Лукашенко,
Сокращенный текст.
(Припев)
Выходи, выходи гулять со мной.
(Куплет 1: Влади)
Собираемся свободно и гуляем, где угодно
Выходи гулять (просто выходи гулять)
Собираемся свободно, хоть немного и сыкотно
Выходи гулять (просто выходи гулять)
Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит»
Можешь брать с собой сестрёнку, со мной идёт мой братик
Не бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатик
Интересней, чем гулять, нет важней занятий
(Куплет 2: Шым)
Собираемся свободно и гуляем, где угодно
Выходи гулять, просто выходи гулять
Собираемся свободно, хоть немного и сыкотно
Выходи гулять, просто выходи гулять
Пусть хоть пальцем в нас покажут. Ну и что, что нас накажут?
Ну и что, что мы промокнем и продрогнем до мурашек?
Не боись, на всех не хватит ни зелёнки, ни какашек
Конечно, сиди дома, если ты помладше
(Припев)
Выходи, выходи гулять со мной.
(Куплет 3: Змей и Хамиль)
Пестик-обливалку, липучку и харкалку
Ничего не надо брать, просто выходи гулять
Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку
Ничего не надо брать, просто выходи гулять
Там казаки-разбойники, пешие и конники
Выходи гулять. Чё сидишь на подоконнике?
Можно и на роликах, но мы снимем ролики
Там шлемы, налокотники. В крестиках-ноликах
Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах
Хочешь дать поджопника — тебе три годика
Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько
Всё равно тебе водить, выходи из домика
На золотом крыльце сидели царь, царевич, королевич
Крутят-вертят карусели, и ничё ты не изменишь
Раз-два-три-четыре-пять, вот идут меня искать
Я не спрятался — я не виноват
(Припев)
Выходи, выходи гулять со мной.
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А один силовик как ни пытается - но не может отмыться от крови.
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