Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выходи гулять». Новый клип «Касты», где ОМОН бьет протестующих А один силовик как ни пытается - но не может отмыться от крови.

В клипе ОМОН избивает протестующих, а один из силовиков не может отмыться от крови.«Каста» не уточняет, связан ли их клип как-то с событиями в Беларуси. Альбом «Об изъяне понятно», в который входит песня «Выходи гулять», был записан в 2019 году.В августе участник «Касты» Влади поддержал протестующих Беларуси против Александра Лукашенко,, что тот ненавидит свой народ.Сокращенный текст.(Припев)Выходи, выходи гулять со мной.(Куплет 1: Влади)Собираемся свободно и гуляем, где угодноВыходи гулять (просто выходи гулять)Собираемся свободно, хоть немного и сыкотноВыходи гулять (просто выходи гулять)Нарисуем на асфальте белым мелом слово «Хватит»Можешь брать с собой сестрёнку, со мной идёт мой братикНе бери с собой игрушки, там есть танчик и солдатикИнтересней, чем гулять, нет важней занятий(Куплет 2: Шым)Собираемся свободно и гуляем, где угодноВыходи гулять, просто выходи гулятьСобираемся свободно, хоть немного и сыкотноВыходи гулять, просто выходи гулятьПусть хоть пальцем в нас покажут. Ну и что, что нас накажут?Ну и что, что мы промокнем и продрогнем до мурашек?Не боись, на всех не хватит ни зелёнки, ни какашекКонечно, сиди дома, если ты помладше(Припев)Выходи, выходи гулять со мной.(Куплет 3: Змей и Хамиль)Пестик-обливалку, липучку и харкалкуНичего не надо брать, просто выходи гулятьДымовуху и рогатку, клюшку и скакалкуНичего не надо брать, просто выходи гулятьТам казаки-разбойники, пешие и конникиВыходи гулять. Чё сидишь на подоконнике?Можно и на роликах, но мы снимем роликиТам шлемы, налокотники. В крестиках-ноликахМы играем ноликами, крест не ставь на ноликахХочешь дать поджопника — тебе три годикаБудут резать, будут бить, потерпи спокойненькоВсё равно тебе водить, выходи из домикаНа золотом крыльце сидели царь, царевич, королевичКрутят-вертят карусели, и ничё ты не изменишьРаз-два-три-четыре-пять, вот идут меня искатьЯ не спрятался — я не виноват(Припев)Выходи, выходи гулять со мной.