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В офисе Зеленского рассказали о его готовности пойти на второй срок

28.11.2020 06:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В офисе Зеленского рассказали о его готовности пойти на второй срок
Фото: Сайт президента Украины
Глава Украины Владимир Зеленский может быть готов пойти на второй срок, заявил в интервью изданию «Корреспондент» заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, одного президентского срока может быть недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране. При этом Тимошенко подчеркнул, что Зеленский обязательно сообщит о своем решении ближе к новым выборам.

Представитель офиса главы государства также отметил, что Зеленский «действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой». «Это же президент решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке», — сказал он.

В мае Зеленский допустил возможность того, что он пойдет на второй срок. Он заявил, что одного срока для выполнения всех планов и обещаний ему не хватит. Однако окончательное решение о выдвижении на второй срок он примет, только если увидит большую поддержку народа. Зеленский посетовал на то, что реальную работу удалось начать только после роспуска Верховной Рады и назначения нового правительства. Украинский лидер подчеркнул, что не ожидает благодарности за свою работу на посту президента.
 
 
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По его словам, одного президентского срока может быть недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране.
 
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