У Лукашенко снова перехват: Тихановская ничего не решает

Александр Лукашенко заявил о перехвате конференции оппозиции, где экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сказала, что ничего не решает.

Официальный белорусский лидер заявил об этом во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы 27 ноября. Небольшой фрагмент с нее показал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко рассказал, что недавно перехватил конференцию «всех этих беглых». «И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю". Цитата. "Я ничего не решаю" - наш президент в Литве...», - сказал глава Беларуси.

Он сказал, что и сам знает, что «она ничего не решает, она сидит…» «Им надо какой-то человек, а какой? Ну вот она попалась, выборы фальсифицированы, она выиграла выборы, не Лукашенко, они всех убедили своих в этом и себя убедили. И ее там держат… ну просто имя. А кого больше?» - спросил Лукашенко.