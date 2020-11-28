Во имя правды: в Минске открыли фотовыставку Евгения Халдея

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась выставка известного советского фотокорреспондента Евгения Халдея. Зрители могут увидеть известные и редкие фото Великой Отечественной войны. Где разместилась экспозиция и что было в программе открытия, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Усталый взгляд, но впереди победная дорога на Берлин. Летчик в небе над Севастополем – как будто картина, но это фотоснимок. А еще кадры, ставшие символом Победы и целого поколения: «Знамя над Рейхстагом», «Нюрнбергский процесс».

Многие из военных событий, которые запечатлены на фото, исторические. Их зафиксировали сотни камер, но в мировую и советскую прессу попадали именно снимки Евгения Халдея – журналиста, прошедшего всю Великую Отечественную. Сегодня знаменитые и редкие кадры увидели жители города-героя Минска.

«Здесь была важна не только документальная, но и художественная составляющая. Чтобы человек почувствовал, а не только увидел. Это важно для молодого поколения – детей тех родителей, которые уже не могли ничего рассказать о войне», – подчеркнул Захар Коловский, директор государственного музейного центра РОСФОТО.

Истинное лицо войны собрано как пазл. Кураторы мероприятия предлагали увидеть те дни не только через фотоснимки. На большой конференции выступили десятки историков из Беларуси и России, а также дипломаты, представители министерств двух стран. Встрече не помешала даже пандемия. Ведь спустя 75 лет после Победы есть и другая угроза – историю Победы фальсифицируют.

«Мы имеем обязательство, писаное и неписаное, разговаривать с молодыми людьми предельно откровенно обо всех гранях той битвы. И в то же время мы должны делать шаги к осознанию того, что делал каждый солдат, офицер и генерал на войне. Что не позволяло отступить, солгать и смалодушничать», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Десятки докладов. Презентации выставочных проектов, которые после пандемии обязательно воплотят в двух странах. Как минимум об этом договорились Белорусский музей Великой Отечественной войны и Брянский краеведческий музей. Каждый участник встречи говорил о войне по-своему. Студенты Российского института театрального искусства ГИТИС представили спектакль и спели легендарные песни.

«Конечно, когда их слушаешь и поешь, то ты сопереживаешь этим людям. Что-то происходит, слезы наворачиваются…. Здесь не хочется скорбить. Наоборот, хочется донести до людей искренность, что-то настоящее», – признались Екатерина Сиротина и Захар Куц, студенты первого курса факультета музыкального театра ГИТИС.

Сказать «спасибо» можно было и лично ветеранам, которых было немного. Но они, несмотря на возраст и здоровье, все же пришли на встречу. С удовольствием рассказывали молодежи о событиях военного времени. Это очень важно – услышать факты из первых уст и то, чего порой не найдешь в докладах и не увидишь на полотне.