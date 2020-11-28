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Во имя правды: в Минске открыли фотовыставку Евгения Халдея
28.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась выставка известного советского фотокорреспондента Евгения Халдея. Зрители могут увидеть известные и редкие фото Великой Отечественной войны. Где разместилась экспозиция и что было в программе открытия, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Усталый взгляд, но впереди победная дорога на Берлин. Летчик в небе над Севастополем – как будто картина, но это фотоснимок. А еще кадры, ставшие символом Победы и целого поколения: «Знамя над Рейхстагом», «Нюрнбергский процесс».
Многие из военных событий, которые запечатлены на фото, исторические. Их зафиксировали сотни камер, но в мировую и советскую прессу попадали именно снимки Евгения Халдея – журналиста, прошедшего всю Великую Отечественную. Сегодня знаменитые и редкие кадры увидели жители города-героя Минска.
Истинное лицо войны собрано как пазл. Кураторы мероприятия предлагали увидеть те дни не только через фотоснимки. На большой конференции выступили десятки историков из Беларуси и России, а также дипломаты, представители министерств двух стран. Встрече не помешала даже пандемия. Ведь спустя 75 лет после Победы есть и другая угроза – историю Победы фальсифицируют.
Десятки докладов. Презентации выставочных проектов, которые после пандемии обязательно воплотят в двух странах. Как минимум об этом договорились Белорусский музей Великой Отечественной войны и Брянский краеведческий музей. Каждый участник встречи говорил о войне по-своему. Студенты Российского института театрального искусства ГИТИС представили спектакль и спели легендарные песни.
Сказать «спасибо» можно было и лично ветеранам, которых было немного. Но они, несмотря на возраст и здоровье, все же пришли на встречу. С удовольствием рассказывали молодежи о событиях военного времени. Это очень важно – услышать факты из первых уст и то, чего порой не найдешь в докладах и не увидишь на полотне.
Такие выставочно-дискуссионные встречи представителей белорусской и российской культуры решено сделать регулярными. Так,
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Зрители смогли увидеть известные и редкие фото Великой Отечественной войны известного советского фотокорреспондента.
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