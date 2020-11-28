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В Минске открылась выставка советского фотокорреспондента Евгения Халдея
28.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась выставка известного советского фотокоресспондента Евгения Халдея. Посетители могут увидеть редкие фото Великой Отечественной войны. Их уже изучил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
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Посетители могут увидеть редкие фото Великой Отечественной войны.
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