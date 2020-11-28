Источник материала: Хартия'97

СМИ: Байден определился с кандидатом на пост главы Пентагона 28.11.2020, 8:03

Джо Байден

Оборонное ведомство США может возглавить афроамериканец.

Избранный президент США Джо Байден рассматривает афроамериканца и отставного генерала Ллойда Остина в качестве кандидатуры на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает издание Axios .

Если кандидатура Остина подтвердится, то он станет первым афроамериканцем, который будет руководить американской армией.

Отмечается, что команда Байдена также рассматривает кандидатуры экс-министра внутренней безопасности Джеха Джонсона, сенатора от Иллинойса и подполковника в отставке Тэмми Дакуорта и бывшую замглавы Пентагона при Бараке Обаме Мишель Флурной.

24 ноября избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.

Избранный президентом демократ подтвердил, что планирует назначить главой госдепартамента бывшего замгоссекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в «первый же день» работы его администрации.

Кроме Блинкена, Байден официально огласил следующих кандидатов на должности:

Алехандро Майоркас — министр внутренней безопасности;

Джон Керри — специальный посланник президента по вопросам климата;

Джейк Салливан — советник по нацбезопасности президента США ;

Эврил Хэйнс — директор Национальной разведки;

Линда Томас-Гринфилд — постпред США при ООН.

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