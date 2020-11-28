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Минчане потратили на ремонт маленькой «однушки» в новостройке 7,5 тысячи рублей. Что получилось?
Источник материала: Onliner
«Очень часто мы слышим истории о том, как кто-то потратил десятки тысяч долларов на отделку однокомнатной квартиры, при этом ничего сверхъестественного не сделал. Такие истории пугают многих, кто мечтает о собственном жилье в новостройке. В своем рассказе я бы хотел развеять миф о том, что без крупных вложений нельзя сделать уютную и современную квартиру», — написал наш читатель Кирилл. Этой историей мы продолжаем наш еженедельный конкурс «Ремонт за копейку». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора —
Прошлой зимой мы получили ключи от долгожданной квартиры-студии в небезызвестном жилом комплексе «Минск-Мир». Квартира приобреталась с привлечением кредита, поэтому задача была достаточно сложной: минимум вложений, максимум результата. Площадь квартиры — 31 кв. метр, и это с лоджией. Исходя из этого было принято решение не делать никаких перегородок, чтобы не стеснять и без того небольшую комнату.
Хотя сам я не имею строительного образования, но жизнь подарила приличный строительный опыт (подработки в юности на стройке, ремонты в родительском доме и съемных квартирах), который позволил мне выполнить ряд доступных работ самостоятельно.
На первом этапе выполнил разводку электричества и установил подрозетники. На это ушло около двух дней и 160 рублей. Необходимо отметить, что штробился в основном по газосиликату, что прилично сэкономило время. Параллельно в ванной знакомый сантехник выполнил разводку полипропиленовых труб под смесители, унитаз и полотенцесушитель. Материалы обошлись в 120 рублей, работа — в 100 рублей.
После сантехники и электричества настал, на мой взгляд, самый трудоемкий момент — отделка стен (плитка, штукатурка и шпатлевка). Для этого привлекал специалиста с периферии, которого мне порекомендовали друзья. Две недели каждодневной работы принесли свои плоды — идеально ровные стены в комнате и плитка в ванной. За работу заплатил 1500 рублей (минские специалисты просили на порядок больше). На строительные смеси ушло 540 рублей, а плитка досталась почти даром — за 300 рублей (купил некондицию по 9 рублей за «квадрат» в «Керамине», причем качество не огорчило).
После недели полного высыхания прогрунтовал и покрасил в три слоя стены белой акриловой краской, которая обошлась в 90 рублей. День работы и 150 рублей потратил на розетки и выключатели. Затем пол: ламинат и плинтусы потянули на 330 рублей и полтора дня работы. Через интернет подобрал симпатичную дверь, и уже через два дня специалист установил ее. С монтажом и фурнитурой дверь обошлась в 380 рублей.
Пришла очередь и потолка: на компьютере сделал проект вместе с освещением, на Onliner нашел десятки специалистов по натяжным потолкам. В итоге из ряда предложений выбрал оптимальное: 470 рублей со светильниками и работой в комнате и ванной.
Ну вот, пожалуй, и все, осталось лишь «оснастить» долгожданную квартиру. Скромный остаток финансов спасла IKEA (из Москвы заказал: модульную кухню в полной комплектации — 460 рублей, два стула — 90 рублей, столешницу для барной стойки с двумя ножками — 40 рублей, два плафона — 30 рублей, диван — 600 рублей, комод — 360 рублей, вешалку — 40 рублей, тумбу с раковиной и смесителем в ванную — 150 рублей). Через Onliner приобрел: ванную с экраном — 300 рублей, смеситель — 90 рублей, унитаз — 100 рублей, холодильник «Атлант» — 520 рублей, стиральную машину «Атлант» — 490 рублей, варочную панель — 260 рублей.
На весь ремонт ушло около шести недель. Конечно, хорошую сумму удалось сэкономить, так как много чего сделал сам, хотя и цены на доступные работы относительно невысокие. В итоге, на мой взгляд, получилось вполне достойно: стильно, уютно и, самое главное, недорого. Это еще раз доказывает, что и с небольшой суммой денег можно найти свой оптимальный вариант.
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