Минчане потратили на ремонт маленькой «однушки» в новостройке 7,5 тысячи рублей. Что получилось?

Источник материала: Onliner «Очень часто мы слышим истории о том, как кто-то потратил десятки тысяч долларов на отделку однокомнатной квартиры, при этом ничего сверхъестественного не сделал. Такие истории пугают многих, кто мечтает о собственном жилье в новостройке. В своем рассказе я бы хотел развеять миф о том, что без крупных вложений нельзя сделать уютную и современную квартиру», — написал наш читатель Кирилл. Этой историей мы продолжаем наш еженедельный конкурс «Ремонт за копейку». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Прошлой зимой мы получили ключи от долгожданной квартиры-студии в небезызвестном жилом комплексе «Минск-Мир». Квартира приобреталась с привлечением кредита, поэтому задача была достаточно сложной: минимум вложений, максимум результата. Площадь квартиры — 31 кв. метр, и это с лоджией. Исходя из этого было принято решение не делать никаких перегородок, чтобы не стеснять и без того небольшую комнату.





Хотя сам я не имею строительного образования, но жизнь подарила приличный строительный опыт (подработки в юности на стройке, ремонты в родительском доме и съемных квартирах), который позволил мне выполнить ряд доступных работ самостоятельно.

На первом этапе выполнил разводку электричества и установил подрозетники. На это ушло около двух дней и 160 рублей. Необходимо отметить, что штробился в основном по газосиликату, что прилично сэкономило время. Параллельно в ванной знакомый сантехник выполнил разводку полипропиленовых труб под смесители, унитаз и полотенцесушитель. Материалы обошлись в 120 рублей, работа — в 100 рублей.





После сантехники и электричества настал, на мой взгляд, самый трудоемкий момент — отделка стен (плитка, штукатурка и шпатлевка). Для этого привлекал специалиста с периферии, которого мне порекомендовали друзья. Две недели каждодневной работы принесли свои плоды — идеально ровные стены в комнате и плитка в ванной. За работу заплатил 1500 рублей (минские специалисты просили на порядок больше). На строительные смеси ушло 540 рублей, а плитка досталась почти даром — за 300 рублей (купил некондицию по 9 рублей за «квадрат» в «Керамине», причем качество не огорчило).

















После недели полного высыхания прогрунтовал и покрасил в три слоя стены белой акриловой краской, которая обошлась в 90 рублей. День работы и 150 рублей потратил на розетки и выключатели. Затем пол: ламинат и плинтусы потянули на 330 рублей и полтора дня работы. Через интернет подобрал симпатичную дверь, и уже через два дня специалист установил ее. С монтажом и фурнитурой дверь обошлась в 380 рублей.





Пришла очередь и потолка: на компьютере сделал проект вместе с освещением, на Onliner нашел десятки специалистов по натяжным потолкам. В итоге из ряда предложений выбрал оптимальное: 470 рублей со светильниками и работой в комнате и ванной.

Ну вот, пожалуй, и все, осталось лишь «оснастить» долгожданную квартиру. Скромный остаток финансов спасла IKEA (из Москвы заказал: модульную кухню в полной комплектации — 460 рублей, два стула — 90 рублей, столешницу для барной стойки с двумя ножками — 40 рублей, два плафона — 30 рублей, диван — 600 рублей, комод — 360 рублей, вешалку — 40 рублей, тумбу с раковиной и смесителем в ванную — 150 рублей). Через Onliner приобрел: ванную с экраном — 300 рублей, смеситель — 90 рублей, унитаз — 100 рублей, холодильник «Атлант» — 520 рублей, стиральную машину «Атлант» — 490 рублей, варочную панель — 260 рублей.





















На весь ремонт ушло около шести недель. Конечно, хорошую сумму удалось сэкономить, так как много чего сделал сам, хотя и цены на доступные работы относительно невысокие. В итоге, на мой взгляд, получилось вполне достойно: стильно, уютно и, самое главное, недорого. Это еще раз доказывает, что и с небольшой суммой денег можно найти свой оптимальный вариант.

Работа строителя 1600 Проводка, подрозетники 160 Полипропиленовые трубы, полотенцесушитель 120 Строительные смеси 540 Плитка 300 Краска, грунтовка 90 Розетки, выключатели 150 Ламинат, плинтусы 330 Дверь 380 Натяжной потолок, светильники 470 Кухня 460 Стулья 2 шт. 90 Столешница 40 Плафоны 2 шт. 30 Диван 600 Комод 360 Вешалка 40 Тумба в ванную 150 Ванная с экраном 300 Смеситель 90 Унитаз 100 Холодильник 520 Стиральная машина 490 Варочная панель 260 ИТОГО 7670

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