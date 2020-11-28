Месяц с iPhone 12 Pro. Что нравится и что бесит в смартфоне Apple

Источник материала: Onliner При подготовке первого обзора смартфона (да и любого другого девайса) не сразу получается прочувствовать все нюансы работы новинки. Зато спустя несколько недель замечаешь мелочи — как позитивные, так и негативные, — которые проявляются только при регулярном продолжительном использовании устройства. Вот уже почти месяц я работаю с iPhone 12 Pro и теперь могу по полочкам разложить все плюсы и минусы флагмана Apple. Опять же не забуду и о сравнении с предыдущим флагманом iPhone 11 Pro , с которым отходил год.

Удобство и практичность

Волей судьбы в моем распоряжении оказался iPhone золотистой расцветки. Субъективно, у такого варианта очень красивый нежно-кремовый оттенок тыльной панели, но чересчур вызывающие торцы. Первое время нарочито золотой ободок почему-то вызывал ассоциации с фильмами Кустурицы.





Поэтому, хоть я такое и не люблю, сразу нарядил телефон в фирменный «яблочный» чехол синего цвета. Чехол пластиковый, с очень приятным на ощупь покрытием софттач. Внутри — бархатистая структура, чтобы песчинки не оставляли следов на корпусе девайса. Чехол поддерживает магнитную зарядку, а когда надеваешь его на смартфон, на экране появляется приветственная круговая анимация.





В чехле я относил iPhone 12 Pro около двух недель. Впечатления в целом хорошие. Поверхность хоть и собирает грязь, но не слишком активно. Выступающие над дисплеем бортики помогут сохранить матрицу при падении. У меня, правда, за это время смартфон не падал, поэтому с практической точки зрения оценивать защитные свойства чехла сложно.





Спустя две недели я снял чехол и заметил на крышке iPhone 12 Pro след от кругляша. Хорошо, что вытирается он легко. И все же решил отказаться от чехла. Из-за него габариты устройства заметно увеличиваются, а защитные бортики портят впечатление от управления: палец то и дело цепляется за них, особенно при свайпах снизу вверх или справа налево.





Неудобно признаваться самому себе, но спустя несколько дней золотые торцы телефона перестали напрягать, и — о ужас! — даже стали казаться симпатичными. В целом дизайн iPhone 12 Pro воспринимается отлично, но не скажу, что лучше, чем iPhone 11 Pro. Визуально это две разные модели, но обе по-своему красивые.





А вот по практичности прошлогодний «топ» все же превосходит своего наследника. Плоские грани iPhone 12 Pro покрываются следами использования буквально от одного взгляда, тогда как у предшественника благодаря закругленным торцам те же отпечатки пальцев оставались не видны.

Да и в руке угловатые торцы ощущаются не очень комфортно. Из-за них iPhone 12 Pro кажется толще предшественника, хотя на самом деле он почти на миллиметр тоньше.

Царапин на торцах за две недели ношения смартфона без чехла не появилось. Зато на стекле уже заметны следы потертостей. Крышка, как и в iPhone прошлого поколения, почти всегда выглядит безупречно: матовое стекло — по-прежнему топ.





Итого: iPhone 12 Pro чертовски красив (даже в золотой расцветке!), но есть вопросы к торцам — они моментально пачкаются и не очень приятно ощущаются в руке по сравнению с закругленными рамками.

Дисплей и производительность

Все-таки, когда речь идет о диагонали смартфона, 0,3 дюйма — это много. И в нынешнем поколении это, пожалуй, лучшее, что случилось с «прошкой». На сегодня для многих пользователей дисплей с диагональю 6,1 дюйма — разумный компромисс между «лопатой» и минимализмом.





Спустя пару недель использования iPhone 12 Pro я достал 11 Pro и только тогда осознал, насколько же у последнего маленький экран. Однако по качеству изображения или уровню подсветки существенных различий я не увидел: оба смартфона получили шикарные дисплеи.

Интересные наблюдения касательно производительности. iPhone 12 Pro получил мощный чип, однако его потенциал на фоне тоже все еще очень производительного A13 Bionic во время первого обзора совсем не раскрылся. Только спустя время становится заметно, что благодаря A14 Bionic какие-то приложения запускаются немного быстрее, какие-то игры загружаются чуть шустрее. Разница некритичная, едва заметна, но она есть.

Куда более очевидно, что Apple, видимо, нарастила объем оперативной памяти. В iPhone 11 Pro ее было 4 ГБ, новинка же вроде бы получила 6 ГБ. Во всяком случае теперь в режиме многозадачности остается куда больше активных приложений. Раньше, например, частенько после запуска камеры предыдущие открытые приложения фактически перезапускались заново. Сейчас же они висят в памяти в том состоянии, в котором остались в последний раз.

Для чистоты эксперимента я подряд запускал довольно тяжелые игры из Apple Arcade. В оперативке хватило места для пяти из них, и только после запуска шестой первую система убрала из ОЗУ. Менее требовательные приложения остаются в оперативной памяти еще более охотно.

Автономность и зарядка

Емкость аккумулятора iPhone 12 Pro меньше, чем у прошлогоднего флагмана, но у меня новый смартфон чаще доживает два дня на одной зарядке. Бывало, что и 11 Pro вместо стандартных полутора суток протягивал двое, однако сложилось впечатление, что его преемник способен достигать этого чаще. То есть какой-то драматичной разницы между двумя смартфонами нет, но энергоэффективность чипа A14 Bionic иногда способна подарить несколько дополнительных часов автономности.





По-настоящему классная и удобная фича — магнитная зарядка MagSafe на 15 Вт. Она как бы притягивает iPhone 12 Pro и надежно фиксирует его магнитами. Сил хватает, чтобы удерживать смартфон даже в висячем положении. Убежден, что это будущее всех телефонов. Через какой-нибудь год-два они избавятся от зарядного порта и будут поставляться вместе с подобными беспроводными зарядками. Однако пока за такую штуковину просят 150 рублей.





Поддерживается, к слову, беспроводная зарядка не только iPhone 12 Pro, но и предыдущих поколений смартфонов от Apple, только там не будут работать магниты, а скорость зарядки будет вдвое ниже.

Камера, LiDAR и звук

Сюда я вынес то, что лично для меня не играет большого значения и не отличается от iPhone 11 Pro. Например, стереодинамики и звук в наушниках — как ни прислушивался, разницу между двумя моделями не заметил.





То же касается камеры. Снимаю я редко, и для меня какого-то очевидного рывка при переходе с 11 Pro на 12 Pro не случилось. С более пристальным сравнением камер двух смартфонов можно ознакомиться в предварительном обзоре новинки.