Выбираем на «Автобарахолке» свежий премиум-автомобиль D-класса

Источник материала: Onliner

Вы заметили, как сильно подешевели премиальные модели D-класса, если смотреть предпоследние поколения? Оказывается, вместо укомплектованной «Весты» уже можно присматриваться к BMW F30. А ведь еще в прошлом году это был самый свежий кузов «тройки». Audi A4 B8 можно вообще взять по цене Lada Granta. Ну дела! Еще никогда элитность и уважение в потоке не были так близки к простому белорусу. Давайте-ка пробежимся по «Автобарахолке» в поиске модели D-класса в предпоследней «будке».

BMW 3-Series

Как быстро летит время. Еще вчера богатым казался человек, сидящий за рулем BMW E90. А сегодня за 13,5 тыс. долларов по курсу можно стать обладателем 3-Series F30. Понятно, что это будет дорестайл и с не самым удачным мотором, но тем не менее. Вот, например, одна из самых доступных предпоследних «троек» на нашем сайте. Автомобиль был выпущен в 2013 году и имеет пробег всего 170 тыс. км. Это бензиновый седан с 2-литровым 184-сильным мотором, задним приводом и «автоматом».

Среди опций отмечены круиз-контроль, система стабилизации, литые диски R17, биксеноновые фары, датчики дождя и света, климат-контроль на две зоны, парктроники по кругу, полный электропакет. Очевидно, это не самая богатая комплектация, но снаружи этого не видно. Сосед на «Дастере» обзавидуется. Вряд ли он с ходу поймет, что новый кроссовер Renault стоит дороже этой BMW. В описании говорится, что у машины одна хозяйка и она (машина) в хорошем состоянии. Имеется два комплекта резины. К торгу продавец готов.

Audi A4

Предпоследним поколением Audi A4 является модель В8. Она намного старше упомянутой выше BMW — дебют А4 в данном кузове состоялся еще в 2007 году. Цены на подержанные экземпляры радуют глаз — за универсал Audi A4 B8 Avant 2009 года выпуска просят 7250 долларов в эквиваленте. Автомобиль за 11 лет намотал 268 тыс. км. Под капотом — 2-литровый бензиновый мотор, приводящий в движение переднюю ось. Коробка — вариатор.

Продавец говорит, что пригонял эту Audi для себя из Чехии семь лет назад. В Беларуси машина еще ни разу не меняла владельца. В объявлении указано, что по коробке и двигателю проблем нет, обслуживался универсал всегда вовремя. Есть небольшой зазор для торга. Продается автомобиль в связи с пополнением в семье. Поздравляем!

Mercedes C-Class

Компания Mercedes скоро выведет на рынок C-Class W206, но пока актуальной моделью является 205-й кузов, а предпоследним считается W204, дебютировавший еще в середине прошлого десятилетия. Машина выполнена в строгом стиле Mercedes, и многим именно эта «цешка» нравится больше всего. Сегодня W204 стоит просто каких-то смешных денег. Вот экземпляр за 6,7 тыс. долларов по курсу. Это вообще законно, так дешево продавать свежий Mercedes?

Автомобиль сошел с конвейера в 2007 году. На одометре — 240 тыс. км. В движение этот премиальный седанчик приводится 3,5-литровым мотором мощностью 272 л. с. Привод — на заднюю ось, коробка — автоматическая. Продавец утверждает, что кузов, АКП, салон и подвеска находятся в отличном состоянии. Но не скрывает — нюансы присутствуют. Мерс есть мерс.

Lexus IS

Японцы тоже присутствуют в премиальном сегменте D. Конкурентом перечисленным выше «немцам» является Lexus IS. Компактный седан второго поколения продается в Минске за 8450 долларов в эквиваленте. Машина 2007 года выпуска с пробегом 244 тыс. км. Под капотом — 2,2-литровый турбодизель мощностью 177 л. с. У автомобиля задний привод и механическая коробка передач. Сразу видно, что приехал этот Lexus не из США.

Владелец менял расходники каждые 8,5 тыс. км и уверяет, что денег на ТО не жалел. Все в машине работает, все в неплохом состоянии. Седан каждый день на ходу. Имеется два комплекта резины и премиальная акустика Mark Levinson (корпорация Harman International Industries). Продавец не поленился и отметил все опции, которые присутствуют на борту.

Infiniti G

А вот и «одноклассник» Lexus IS — Infiniti G. Автомобиль продавался как в кузове седан, так и в 2-дверном исполнении. Модель хорошо известна белорусским любителям японских машин. Будучи новой, она стоила довольно дорого, но время не щадит никого, поэтому сегодня за 13-летний G35 просят всего 7,5 тыс. долларов по курсу. На одометре данного экземпляра — 185 тыс. км. Продается седан в Гомеле.

В движение машину приводит 3,5-литровый мотор мощностью 306 л. с. Привод у Infiniti на заднюю ось, коробка передач — классический «автомат». «Продажа уже не срочная, цена ниже некуда, поэтому торг только возле авто», — отмечено в объявлении. Владелец готов поменяться на что-нибудь побольше да посвежее.

Jaguar XE

C Jaguar мы сделали исключение. Дело в том, что в D-классе эта компания долго отсутствовала (после ухода переднеприводного X-Type), и только в 2015-м на рынок вышел конкурент BMW 3-Series и Mercedes C-Class. Первое поколение XE до сих пор на конвейере, поэтому в подборку мы включили просто дорестайлинговую модель (ведь прошлой генерации у нее еще нет). Но цена не сказать что кусается — 16,2 тыс. долларов в эквиваленте.

Автомобиль 5-летний, с 2-литровым турбодизелем мощностью 163 л. с. У машины задний привод и АКП. До рестайлинга селектор «автомата» у XE был в виде шайбы. Данный экземпляр покупался не у минского дилера, а привозился из Нидерландов. Обслуживали седан у «официалов». Заявленный пробег — 156 тыс. км. Для 5-летнего дизельного автомобиля это вполне нормально.