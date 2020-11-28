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Выбираем на «Автобарахолке» свежий премиум-автомобиль D-класса

28.11.2020 08:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вы заметили, как сильно подешевели премиальные модели D-класса, если смотреть предпоследние поколения? Оказывается, вместо укомплектованной «Весты» уже можно присматриваться к BMW F30. А ведь еще в прошлом году это был самый свежий кузов «тройки». Audi A4 B8 можно вообще взять по цене Lada Granta. Ну дела! Еще никогда элитность и уважение в потоке не были так близки к простому белорусу. Давайте-ка пробежимся по «Автобарахолке» в поиске модели D-класса в предпоследней «будке».

BMW 3-Series

Как быстро летит время. Еще вчера богатым казался человек, сидящий за рулем BMW E90. А сегодня за 13,5 тыс. долларов по курсу можно стать обладателем 3-Series F30. Понятно, что это будет дорестайл и с не самым удачным мотором, но тем не менее. Вот, например, одна из самых доступных предпоследних «троек» на нашем сайте. Автомобиль был выпущен в 2013 году и имеет пробег всего 170 тыс. км. Это бензиновый седан с 2-литровым 184-сильным мотором, задним приводом и «автоматом».


BMW 3 серия VI (F30/F31), 2013 г.в., 170 000 км
синий, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
34 853 р.
13 500 $
11 318 €
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Среди опций отмечены круиз-контроль, система стабилизации, литые диски R17, биксеноновые фары, датчики дождя и света, климат-контроль на две зоны, парктроники по кругу, полный электропакет. Очевидно, это не самая богатая комплектация, но снаружи этого не видно. Сосед на «Дастере» обзавидуется. Вряд ли он с ходу поймет, что новый кроссовер Renault стоит дороже этой BMW. В описании говорится, что у машины одна хозяйка и она (машина) в хорошем состоянии. Имеется два комплекта резины. К торгу продавец готов.

Audi A4

Предпоследним поколением Audi A4 является модель В8. Она намного старше упомянутой выше BMW — дебют А4 в данном кузове состоялся еще в 2007 году. Цены на подержанные экземпляры радуют глаз — за универсал Audi A4 B8 Avant 2009 года выпуска просят 7250 долларов в эквиваленте. Автомобиль за 11 лет намотал 268 тыс. км. Под капотом — 2-литровый бензиновый мотор, приводящий в движение переднюю ось. Коробка — вариатор.


Audi A4 B8, 2009 г.в., 268 000 км
серебристый, универсал, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
18 717 р.
Обмен
7250 $
6078 €
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Продавец говорит, что пригонял эту Audi для себя из Чехии семь лет назад. В Беларуси машина еще ни разу не меняла владельца. В объявлении указано, что по коробке и двигателю проблем нет, обслуживался универсал всегда вовремя. Есть небольшой зазор для торга. Продается автомобиль в связи с пополнением в семье. Поздравляем!

Mercedes C-Class

Компания Mercedes скоро выведет на рынок C-Class W206, но пока актуальной моделью является 205-й кузов, а предпоследним считается W204, дебютировавший еще в середине прошлого десятилетия. Машина выполнена в строгом стиле Mercedes, и многим именно эта «цешка» нравится больше всего. Сегодня W204 стоит просто каких-то смешных денег. Вот экземпляр за 6,7 тыс. долларов по курсу. Это вообще законно, так дешево продавать свежий Mercedes?


Mercedes-Benz C-Класс III (W204), 2007 г.в., 240 000 км
черный, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
17 297 р.
Обмен
6700 $
5617 €
Посмотреть объявление

Автомобиль сошел с конвейера в 2007 году. На одометре — 240 тыс. км. В движение этот премиальный седанчик приводится 3,5-литровым мотором мощностью 272 л. с. Привод — на заднюю ось, коробка — автоматическая. Продавец утверждает, что кузов, АКП, салон и подвеска находятся в отличном состоянии. Но не скрывает — нюансы присутствуют. Мерс есть мерс.

Lexus IS

Японцы тоже присутствуют в премиальном сегменте D. Конкурентом перечисленным выше «немцам» является Lexus IS. Компактный седан второго поколения продается в Минске за 8450 долларов в эквиваленте. Машина 2007 года выпуска с пробегом 244 тыс. км. Под капотом — 2,2-литровый турбодизель мощностью 177 л. с. У автомобиля задний привод и механическая коробка передач. Сразу видно, что приехал этот Lexus не из США.


Lexus IS II, 2007 г.в., 244 000 км
серебристый, седан, дизель 2.2 л, механическая, задний привод
21 815 р.
8450 $
7084 €
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Владелец менял расходники каждые 8,5 тыс. км и уверяет, что денег на ТО не жалел. Все в машине работает, все в неплохом состоянии. Седан каждый день на ходу. Имеется два комплекта резины и премиальная акустика Mark Levinson (корпорация Harman International Industries). Продавец не поленился и отметил все опции, которые присутствуют на борту.

Infiniti G

А вот и «одноклассник» Lexus IS — Infiniti G. Автомобиль продавался как в кузове седан, так и в 2-дверном исполнении. Модель хорошо известна белорусским любителям японских машин. Будучи новой, она стоила довольно дорого, но время не щадит никого, поэтому сегодня за 13-летний G35 просят всего 7,5 тыс. долларов по курсу. На одометре данного экземпляра — 185 тыс. км. Продается седан в Гомеле.


Infiniti G IV (V36), 2007 г.в., 185 075 км
серебристый, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
19 363 р.
Обмен
7500 $
6288 €
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В движение машину приводит 3,5-литровый мотор мощностью 306 л. с. Привод у Infiniti на заднюю ось, коробка передач — классический «автомат». «Продажа уже не срочная, цена ниже некуда, поэтому торг только возле авто», — отмечено в объявлении. Владелец готов поменяться на что-нибудь побольше да посвежее.

Jaguar XE

C Jaguar мы сделали исключение. Дело в том, что в D-классе эта компания долго отсутствовала (после ухода переднеприводного X-Type), и только в 2015-м на рынок вышел конкурент BMW 3-Series и Mercedes C-Class. Первое поколение XE до сих пор на конвейере, поэтому в подборку мы включили просто дорестайлинговую модель (ведь прошлой генерации у нее еще нет). Но цена не сказать что кусается — 16,2 тыс. долларов в эквиваленте.


Jaguar XE I, 2015 г.в., 156 000 км
черный, седан, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
41 824 р.
16 200 $
13 582 €
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Автомобиль 5-летний, с 2-литровым турбодизелем мощностью 163 л. с. У машины задний привод и АКП. До рестайлинга селектор «автомата» у XE был в виде шайбы. Данный экземпляр покупался не у минского дилера, а привозился из Нидерландов. Обслуживали седан у «официалов». Заявленный пробег — 156 тыс. км. Для 5-летнего дизельного автомобиля это вполне нормально.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вы заметили, как сильно подешевели премиальные модели D-класса, если смотреть предпоследние поколения? Оказывается, вместо укомплектованной «Весты» уже можно...
 
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