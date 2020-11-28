«Откуда миф про „памяркоўнасць“, если у нас только крутых бойцов?» Боксеры делятся откровениями о семье, ошибках и уважении

Источник материала: Onliner

Бокс — это стильно. В этом виде спорта сильна традиция, которая прошла проверку временем. Можно говорить о зрелищности и выгодной зрителю агрессии MMA, но есть преисполненная достоинства классика. И оба этих понятия не исключают друг друга. Есть повод обсудить все это. Боксеры Михаил Долголивец (короткая стрижка) и Дмитрий Асанов (стрижка подлиннее) в совместном проекте Onliner и VOKA рассуждают о духе, традициях, любительской романтике, профессиональном прагматизме и грани между ними, а также об ошибках, которые обеспечивают опыт и в конечном итоге полезны.



Люди из мира единоборств — целеустремленные, культурные и вежливые. Да, в любой сфере найдется человек, который выходит за рамки приличий. Но в основном бойцы дают положительный пример.



Не знаю, как сформировался стереотип о «памяркоўных» белорусах. В стране очень много хороших бойцов. В любом случае у этого есть природа. Думаю, все связано с историческими моментами. На нашей территории всегда было много войн. Здесь привыкли, что мужчина должен воспитывать в себе дух бойца. Да, у нас нет такой нацеленности, как у тех же казахов: «Если я выйду в ринг и уйду без победы, то все!» Но есть хитрость, грамотное отношение к технике и тактике. К победе мы идем более изощренно.



Я помню стереотип из нашего детства, типа в бокс идут исключительно отбитые персонажи. Когда я поступил в училище, многие преподаватели удивлялись, что мы с ребятами адекватные. 2005—2010 годы — период, когда стереотип про отбитых бойцов стал уходить. Мой брат — тоже боксер. Он окончил училище с красным дипломом. Мне всегда было неприятно принимать этот стереотип.



Главная проблема белорусов — неспособность видеть свои преимущества. Взять ту же географию относительно бокса. Мы примерно посередине между азиатскими и европейскими школами. Можем и берем лучшее от них. При этом мы очень адаптивны. Потому что многие наши спецы работают и за океаном.



В детстве нам постоянно говорили о примерах для подражания. Думаю, наши тренеры справлялись с этой ролью. Теперь, став взрослым, я думаю, что примером может служить человек с поставленными на первый план семейными ценностями. Если мужчина может горы перевернуть ради своих домашних, он определенно надежен и в остальных сферах.



У белорусских боксеров нет четкого представления, что после Олимпиады пора переходить на профессиональный ринг, как это делается в топовых в нашем виде спорта странах — США и Англии. Ни для кого не секрет, что профессиональный бокс зрелищнее, популярнее и денежнее любительского. Но в наши головы заложен приоритет Олимпиады. Типа, пока ее не возьму, никуда не пойду. Слушайте, да те же Альварес и Мейвезер не олимпийские чемпионы. Но они звезды мирового уровня.



Главная мотивация мужчины находится где-то в области любви, верности и искренности. Я не верю, что человек, который забивает на свою семью, может быть хорошим. И не может быть такого, что он плохо относится к домашним, но хорошо, например, к коллегам. Семья — главный показатель. Остальное можно варьировать. Понятно, быть положительным и правильным в абсолютно всех жизненных ситуациях не выйдет.



У нас почему-то победа на Олимпиаде считается чем-то крутым, а победа на чемпионате мира среди профессионалов — чем-то прикольным. Хотя можно и нужно спорить. Когда начинался мой бокс, я, понятно, грезил Олимпиадой. Это опция по умолчанию. Когда я приехал в Рио, все мои мысли были только про медаль. Но не получилось. К 2020-му готовился с такими же мыслями. Но снова не получилось. Теперь не по моей вине. Правда, я стал спокойнее. Думаю: «Будет Токио — хорошо. Не будет — есть профессиональный бокс».



Семья — это путь компромиссов. Положительных и правильных. Нельзя найти верное решение на негативе. В кругу близких я готов на компромиссы. Что касается внешнего мира, мнение простое: можете поливать меня каким угодно дерьмом, пока это не касается моих родных. Если случится хотя бы намек, хотя бы капелька, мне станет трудно совладать с собой.



Бокс — это стильно. Всегда было и будет стильно. Если сравнивать с рэпом, то бокс — это классика: Eminem, 50 Cent. А MMA — Моргенштерн, Егор Крид. Да, это популярно, все знают Хабиба, но есть Мухаммед Али и Майк Тайсон, которые зародили традиции и стали легендами.



Компромисс — это не слабость. И я не собираюсь убеждать людей в обратном. Зачем доказывать козлу, что он баран? Или наоборот.



У меня нет никакой ревности к MMA. Каждый занимается делом, которое любит. MMA — это круто и зрелищно. У ребят огромная аудитория. Но я знаю, что бокс по-прежнему любим, и вообще не дергаюсь по этому поводу.







Я очень люблю спорить с людьми, но практикую это только в крайних случаях. Обычно просто молча выслушиваю и делаю по-своему.



Бокс — это Англия. Я выступал за местный клуб WSB. Лагерь у нас был в Шеффилде, затем перебрались в Лондон. Помню, едем с таксистом: «Чем ты занимаешься?» — «Бокс». — «Ого! У нас на следующей неделе Джошуа боксирует. Вот на этой улице будет не протолкнуться. Футбол и бокс — две наши главные страсти». Скажи я в Я выступал за местный клуб WSB. Лагерь у нас был в Шеффилде, затем перебрались в Лондон. Помню, едем с таксистом: «Чем ты занимаешься?» — «Бокс». — «Ого! У нас на следующей неделе Джошуа боксирует. Вот на этой улице будет не протолкнуться. Футбол и бокс — две наши главные страсти». Скажи я в Минске , что через неделю в городе бои, никто особо не отреагирует. Мне еще придется объяснять, что это за чемпионы мира и почему они крутые.



Спорт — возможность протестировать пределы своего тела. Я убежден, наш организм может справиться с более-менее любыми нагрузками — физическими, психологическими. Говорят, что испытания даются по силам. Но никто не знает, каков их предел. Вот мой главный интерес. И я рад, что имею возможность делать это в конструктивном русле. Не с помощью войны или насилия.



Традиции — это уважение к достижениям предыдущих времен. Правда, они обязательно должны пройти проверку временем, чтобы люди действительно чтили все это.



Одно из главных умений взрослого человека — способность чувствовать свой организм. Перетренированное тело — никому не помощник. К пониманию ты приходишь путем опыта и ошибок. И пробовать каждый раз очень интересно.



Свой последний бой я хотел бы провести на родине при большом количестве людей. Неважно, как он закончится, главное, чтобы получилось зрелищно.



Ошибаться полезно. С ошибками мы копим опыт. Я помню одни неудачные соревнования. В полуфинале вышел на классного боксера, он потом стал чемпионом мира. Но я был уверен, что справлюсь. Естественно, в итоге проиграл. Всем нужно пройти этап недооценки. Тот опыт научил меня лучше концентрироваться. Нужно уметь адекватно оценивать свои возможности.



Каким бы непопулярным ни был бокс в Беларуси, зритель все равно очень важен. Когда ты выходишь к забитым трибунам, каждый шаг к рингу дарит новую эмоцию. Мурашки начинают бегать табунами. Прямо хочется быстрее начать боксировать. Это очень крутое ощущение.



Мой сын учится во втором классе. Каждый день я говорю ему: «Не бойся ошибаться. Делай. Если не получилось, делай иначе. Если и в третий раз не получилось, зайди с другой стороны. Правильное решение обязательно найдется». Его девиз на нынешний год — «Не бойся ошибаться». Ошибки помогают становиться лучше. Главное, не забывать про усилия, которые позволяют проанализировать промахи, и волю, которая дает возможность начать все заново.

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