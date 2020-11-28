Те самые горячие австралийские пожарные написали белорускам, что они крутые, и прислали в подарок календарь

Источник материала: Tut.by

Нам пришло забавное письмо от читательницы, которое здорово поднимает настроение. Делимся им с вами, чтобы ваше утро субботы тоже стало лучше.

— В октябре на вашем портале была опубликована новость про австралийских пожарников. Своим маленьким женским коллективом (5 человек) мы внимательно изучили ее и решили, что было бы здорово лицезреть этих красавцев каждое утро, день и вечер в нашем кабинете.

Каждая девушка выбрала мужчину своей мечты и дала ему белорусское имя. Мы распечатали их фотографии, взяв их из вашей статьи, и повесели в свою мини-кухню.

Точнее, в большом шкафу, который стоит у нас в кабинете в офисе (там холодильник, кофемашина, тостер, чайник и всякая утварь). Т.к. по роду своей деятельности наш кабинет — это проходной двор, пришлось мальчиков припрятать! Ну, это как у мужиков: постеры обнаженных женщин нельзя вешать у всех на виду.

Затем в голову пришла идея снять маленькое видео и зачем-то отправить его в Австралию. Пусть знают: белорусские женщины — это креативность, мощь, сила ну и, конечно, красота!

Ролик, нашу совместную фотографию и сопроводительное письмо на английском мы отправили в инстаграм на их официальную страничку и на электронную почту.

Иии… Получили ответ из Австралии.













Они были в восторге от нашего видео, поблагодарили нас за то, что мы такие крутые фанатки! И, конечно же, согласились прислать нам свой знаменитый календарь в подарок (в письме мы тонко намекнули, что в следующем году запутаемся в датах и месяцах без их умопомрачительного календаря).

Нам даже предоставили право выбора календаря! С животными, огнем, разными штуками и др. И все же нам запали в душу фото из вашей статьи: с утятами, котятами, козлятами и прочей живностью.

В успех мероприятия никто не верил! Т.к. это довольно хлопотное дельце — выслать бесплатно календарь за 22 австралийских бакса из Австралии в Беларусь.

Однако вчера в своем почтовом ящике я нашла почтовое извещение. И уже сегодня к началу рабочего дня почтового отделения (9.00) я стояла с паспортом и извещением в руках для того, чтобы забрать вожделенный календарь!

Ребята, давайте проявлять побольше креативности и изобретательности, верить и не терять надежду! Если уж календарь меньше чем за месяц из Австралии пришел, то всё у нас получится!