Вера Брежнева поделилась фото со съемок клипа и рассказала, как справляться с хейтерами

Источник материала: Tut.by

Певица Вера Брежнева часто встречается с критикой. Кому-то не нравятся ее песни, кто-то критикует ее за откровенные фото, а другие осуждают ее личную жизнь. Певица решила одним постом в Instagram ответить всем хейтерам.



Фото: Vera Brezhneva



Фото: Vera Brezhneva

Вера опубликовала серию фото со съемок клипа Sestra . Артистка выбрала провокационный образ, где она в прозрачном дождевике и белье телесного цвета. Певица обратилась ко всем, кто сталкивается с негативом, и призвала не обращать внимания.

«Всегда найдётся тот, кому вы не нравитесь, всегда найдётся тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идёте вперед. Но это не повод этого не делать, и если уже делать — то с удовольствием!» — подписала фото Брежнева.