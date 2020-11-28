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Вера Брежнева поделилась фото со съемок клипа и рассказала, как справляться с хейтерами
Источник материала: Tut.by
Певица Вера Брежнева часто встречается с критикой. Кому-то не нравятся ее песни, кто-то критикует ее за откровенные фото, а другие осуждают ее личную жизнь. Певица решила одним постом в
Вера опубликовала серию фото
«Всегда найдётся тот, кому вы не нравитесь, всегда найдётся тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идёте вперед. Но это не повод этого не делать, и если уже делать — то с удовольствием!» — подписала фото Брежнева.
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Певица Вера Брежнева часто встречается с критикой. Кому-то не нравятся ее песни, кто-то критикует ее за откровенные фото, а другие осуждают ее личную жизнь. Певица...
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