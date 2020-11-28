Режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере рассказал, о чем беспокоился во время съемок

Источник материала: Tut.by

Режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус рассказал о главном страхе, с которым ему приходилось работать над проектом. Этим он поделился в интервью изданию Collider.



Фото: кадр из фильма

Collider отмечает, что именно Коламбусу нужно было придумать, как визуально оформить мир юного волшебника Гарри Поттера, героев книг Джоан Роулинг, а также подобрать правильных актеров на правильные роли. И если бы хоть одно из его решений оказалось неверным, это могло помешать успеху всей саги.

Безмолвное давление поклонников серии романов со всего мира заставляло режиссера постоянно тревожиться и быть в напряжении. «Я знал, что, если мы облажаемся с этим фильмом — это конец. С экранизацией этой книги просто нельзя было сплоховать», — признался режиссер.

Он также поделился, что первые две недели съемок он каждый день думал, что его уволят.

— Все шло неплохо, я просто считал, что если что-то сделаю неправильно, если ******** [допущу ошибку], распрощаюсь с местом, — говорит кинематографист.

Он подчеркнул, что не давал проявления эмоциям на съемочной площадке. Уверенности в себе ему предал тестовый просмотр черновой версии первого фильма в Чикаго. И детям, и родителям, очень понравилось то, что показывали на протяжении трех часов. Однако итоговый вариант чуть сократили до двух с половиной часов.