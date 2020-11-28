«Все говорят, что муж хороший. Он не гуляет, не бьет и не пьет, как раньше». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Читательница просит совета психолога, потому что не знает, как повлиять на своего мужа: он не помогает по дому, не уделяет внимания ей и ребенку, выпивает. Тем не менее автор письма не решается на развод. Что мешает начать женщине новую жизнь? Ищем ответ вместе с психологом.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: pikist.com

— Меня зовут Алена, мне 35 лет. Муж на 3 года старше. Познакомились мы, когда у меня уже была дочь от прошлых отношений. У мужа же серьезных романов до меня не было. Познакомились мы через сайт знакомств. На тот момент я уже бросила надежды построить серьезные отношения, не находила того, с кем хотелось быть вместе, не видела вокруг надежных мужчин. И, начав общаться с мужем, предупредила, что только дружба возможна между нами.

Вспоминая то время, даже не могу понять, почему я изменила это решение. Да, говорил о чувствах, что хочет семью, что будет заботиться. Приводил примеры, как отец не уделял внимания матери, что он, в отличие от него, будет «дарить цветы» и «во всем помогать»…

В общем, начали жить вместе. Он переехал в мой город. Снимали квартиру у моего родственника. Мне нравилось быть женой, ждала его с работы, пыталась поддерживать, понимать. Но он постоянно без настроения, то из-за того, что пока нет работы (полтора месяца), то некомфортно без денег (стыдно сидеть на моей шее), то не привык к городу.

Устроился… Теперь новая песня: то сложная работа, то неудобный график, то хронический недосып. А я все ждала и надеялась на то, что все устаканится и он будет заботиться обо мне и дочери, помогать по дому… Но потом оказалось, что работа в квартире не мужская, ремонт не нужен, так как жилье не наше.

Начались периодические запои. Приезжала свекровь, уговаривала: ну, мол, потерпи, вот наладится жизнь — и все станет хорошо (кстати, моя мама так же говорила). Через полгода я забеременела, был сильный токсикоз, не могла даже готовить.



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Приходилось умолять его готовить (старшую надо было кормить), просила готовить без лука и без перца, от него тошнило. Делал даже такую мелочь каждый раз под нажимом.

Был случай, когда я была беременная, возила мужа с его другом и женой друга на кладбище. Он был сама вежливость — и присесть предложит, и дверь автомобиля придержит.

Видимо, он умеет быть заботливым, но не со мной. На обратном пути останавливались у магазина, попросила купить мне воды. Что в итоге: он купил пиво друзьям, а мне воды забыл. Или подобное было пару раз на семейных праздниках. Я могу уйти на улицу на долгое время, а он даже не спохватится. Предложит куртку гостям на шашлыках, но не мне. Потому что я активная, без комплексов и могу сама это сделать, а гости скромные. Вот он и хочет «показать, какой он хороший и внимательный мужчина, чтобы мне за него не было стыдно». Так он объясняет свое поведение.

Когда я родила, он приехал на выписку "на психах": болела голова с похмелья. Наорал несколько раз по дороге домой. Дома даже полы были не вымыты. Кроватка собрана без половины болтов (просила потом ее дособирать — в итоге собирала сама). Первый месяц после рождения был в запое. Шесть месяцев у ребенка сильные колики, круглые сутки, днем дочь спала по 15 минут.

Ни одну ночь он с ней не возился, так как он то с работы, то на работу. Когда исполнилось дочери семь месяцев, я вышла на работу сама — очень хотелось свою квартиру. Я работала по три часа три дня в неделю. Иногда он сидел с ней, но зачастую выручала мама.



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Сейчас я работаю на износ. Помощи по дому минимум. Но даже это он выставляет как что-то героическое, расходы у нас получается 50 на 50, хотя он получает раза в два больше. У меня начались нервные срыва от недостатка заботы и просто из-за отсутствия внимания ко мне, отношения как к женщине. Пробовала разойтись, еще когда была беременна, но он не ушел, уверил, что всё исправит.

Сейчас предлагаю развестись — он сначала соглашается (естественно, обвинив меня во всем), но потом никуда не уходит. Когда пытаюсь с ним поговорить о наших проблемах, винит во всем опять же меня, начинает скандал.

Близкие люди, которые знают о моей жизни (мама и подруга), говорят, что я напридумывала проблему. И муж у меня хороший. Ведь он не гуляет, не пьет, как раньше, не бьет. Я и сама боюсь остаться одна. Не знаю, что с этим делать.

Ответ психолога:

— Из вашего письма очевидно, что текущие отношения с мужем приносят вам страдания. Вы не написали ни слова о чем-то положительном между вами. Кроме того, совсем не понятно, почему вы решили изначально создавать с этим мужчиной отношения, на основании чего, кроме его обещаний «что он будет помогать и дарить цветы»?

У вашего мужа проблемы с алкоголем. И надо понимать, что алкоголизм — это серьезная болезнь, выздоровление при которой очень сильно зависит от его собственной мотивации не пить. Несколько месяцев воздержания от зависимости не означает выздоровление.

По вашим словам, заботы муж не проявляет, по дому и с ребенком помогает минимально, расходы вы делите пополам. Поэтому не очень понятно, где здесь семья, кроме штампа в паспорте? Вы ничего не пишете о ваших чувствах друг к другу — есть ли в ваших отношениях любовь, страсть, уважение, интерес друг к другу как к личности и т. д. Из этого можно сделать определенные выводы.



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Но если вы все-таки хотите сохранить отношения, поменять ситуацию можно, только договорившись. Попробуйте письменно и очень конкретно изложить для мужа то, чего именно вы от него ждете, каково ваше понимание семьи. И попросить его сделать то же самое. Постарайтесь описать ваши ожидания в отношении основных семейных вопросов: помощь по дому и с ребенком, финансовая составляющая, сексуальная сфера и т. д.

Письменная форма общения исключает взрыв эмоций и конфликт, как это происходит при личном вербальном общении. Также оговорите срок, сколько месяцев вы готовы ждать изменений в его поведении.

Если после оговоренного срока ничего не меняется, определитесь, как вы будете жить дальше: где, на какие деньги, кто будет помогать с детьми, кто и что вам поможет преодолеть переходный этап в жизни, если он наступит.

Это про внутренние (ваши качества характера, навыки/умения/знания, опыт) и внешние (родные, друзья, работа, финансы, хобби и т. д.) опоры в жизни. Желаем вам удачи.